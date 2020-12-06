Минспорт РФ выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Понедельника

ТАСС, 6 декабря. Министерство спорта Российской Федерации выразило соболезнования в связи со смертью чемпиона Европы в составе сборной СССР по футболу Виктора Понедельника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бывший футболист Понедельник умер в субботу в возрасте 83 лет.

"Воспитанник ростовской футбольной школы, Виктор Понедельник вошел в историю как автор "золотого" гола в финале первого чемпионата Европы 1960 года против сборной Югославии. Также он является серебряным призером Евро-1964. Всего в составе сборной СССР провел 29 матчей и забил 20 мячей", - говорится в сообщении.

Понедельник был последним из живущих чемпионов Европы 1960 года. "Министерство спорта Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Владимировича и всей российской футбольной семье", - также говорится в сообщении.

На протяжении карьеры Понедельник выступал за ростовские "Ростсельмаш" и СКА.