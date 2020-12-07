Карточку 1979 года с Уэйном Гретцки продадут на аукционе за рекордную сумму свыше $1 млн

ТАСС, 7 декабря. Коллекционная карточка 1979 года с изображением легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки в 18-летнем возрасте будет продана на аукционе за рекордную сумму. Ожидается, что она станет первой хоккейной карточкой, проданной за сумму свыше $1 млн, сообщает издание Toronto Star.

Карточка-новичка O-Pee-Chee сезона-1979/80 выставлена на известном интернет-аукционе Heritage Auctions, торги завершатся 13 декабря.

"Есть всего несколько карточек, которые преодолели порог в $1 млн. Это будет первая такая хоккейная карточка", - сказал директор по спорту Heritage Auctions Крис Айви.

Карточки-новичка O-Pee-Chee с Гретцки довольно легко найти, хотя хорошего качества они встречаются редко. В среднем ее можно продать за $30 тыс., но выставленная на аукцион карточка получила высшую оценку "10" от компании PSA, которая оценивает качество карточек. "Из всех карточек-новичка O-Pee-Chee с Гретцки только две получили высшую оценку, и эта одна из них, - отметил Айви. - Для сравнения - больше 330 таких карточек Майкла Джордана получили высшую оценку от PSA".

В августе 2016 года такая карточка Гретцки была продана за $465 тыс., что пока остается рекордом для хоккейных карточек.

Гретцки 59 лет, в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он выступал за "Эдмонтон", "Лос-Анджелес", "Сент-Луис" и "Нью-Йорк Рейнджерс", на его счету четыре Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988). Канадец является лучшим снайпером и бомбардиром в истории НХЛ - в 1487 матчах он набрал 2857 очков (894 шайб и 1963 передачи).