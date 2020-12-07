Акция "Неделя ГТО" стартовала в России 7 декабря

В рамках акции каждый желающий может выполнить норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Для этого в социальных сетях нужно опубликовать видео или фото с хештегом #неделяГТО. Пять самых активных участников получат подарки с символикой федерального проекта "Спорт - норма жизни". Также в рамках акции будут устанавливаться информационные стенды с комплексом упражнений, который направлен на подготовку к успешному выполнению нормативов ГТО.

"Новый взгляд на ГТО, другие подходы к форматам организации сдачи этих нормативов, надеюсь, станет катализатором для нового спортивного тренда, - сказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина. - Все мероприятия проекта "Спорт - норма жизни" направлены на расширение возможностей заниматься физической культурой и вести здоровый, подвижный образ жизни. За первый год реализации проекта в регионах оборудовано около 800 малых спортивных площадок ГТО и 35 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. В 2020 году поставлены комплекты оборудования для создания 372 спортивных площадок и 40 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа".

Во время "Недели ГТО" в социальных сетях национальных проектов России будут публиковаться интервью с послами ГТО - Светланой Журовой, Светланой Болдыковой, Иреком Зиннуровым, Андреем Кимом, Даци Дациевым и Андреем Сироткиным.

Фестиваль "Игры ГТО"

Финалом акции "Неделя ГТО" будет фестиваль чемпионов комплекса ГТО "Игры ГТО", который пройдет с 10 по 14 декабря на базе филиала ФГБУ "Юг Спорт" в Кисловодске. В фестивале примут участие около 200 человек, которые будут представлять 32 команды субъектов РФ, которые будут включать в себя не более семи человек - шесть участников (по одному мужчине и женщине в возрасте 18-29, 30-39 и 40-49 лет) и один тренер. Участникам предстоит выполнить испытания комплекса ГТО на максимально возможный результат. Программа включает подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (90 см, для женщин) и подтягивание из виса на высокой перекладине (для мужчин), наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, стрельбу из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол с дистанции 10 метров из электронного оружия, бег на 60 м.

12 декабря состоится торжественная церемония открытия фестиваля, в этот же день определятся 14 команд-финалистов и победители личных зачетов - "Чемпион ГТО: сила", "Чемпион ГТО: гибкость", "Чемпион ГТО: скорость", "Чемпион ГТО: меткость", а также абсолютные победители по всем нормативам раздельно у мужчин и женщин в каждой возрастной ступени.

13 декабря пройдет показательный забег фитнес-инструкторов и два забега кроссфит-спортсменов "Гонка ГТО". После этого состоится "Эстафета ГТО", в которой примут участие команды, занявшие 1-14 места в общекомандном зачете по итогам первого соревновательного дня. Регион, чья команда станет победителем, получит право на проведение фестиваля в следующем году.