Семин: весенний календарь РПЛ нужно составить с учетом мнения Черчесова и задач сборной

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Расписание весенней части Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) должно быть составлено с учетом задач сборной России по футболу в квалификации чемпионата мира - 2022. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер национальной команды и московского "Локомотива" Юрий Семин.

Сборная России по футболу в квалификации к ЧМ-2022 сыграет с командами Хорватии и Словакии

Российские футболисты в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года в Катаре выступят в группе Н со сборными Хорватии и Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

"Жеребьевку поменять нельзя, она уже есть, какая есть. Нужно сконцентрироваться на том, чтобы для успешного выступления национальной сборной были созданы все условия, - считает Семин. - Тем более почти все команды вылетели из европейских кубков, и календарь должен быть соответствующим задачам национальной сборной, максимально комфортным. В этом плане обязательно нужно учитывать мнение главного тренера сборной Станислава Черчесова и начинать играть".

"Первые три игры у нас в марте, и это достаточно сложный цикл - три матча подряд. Что нам смотреть на другие команды, есть группы и похуже. У нас в группе нет Англии, Испании, Франции, Бельгии. Есть сильная сборная Хорватии, но и мы тоже сильные и очень хотим поехать в Катар", - добавил собеседник агентства.

Первый тур европейского отборочного турнира состоится 24-25 марта 2021 года. Завершится основной квалификационный этап 16 октября. Матчи второго раунда состоятся 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года. Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря.