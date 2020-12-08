Черчесов назвал Марадону одним из самых тяжелых соперников на футбольном поле

ТАСС, 8 декабря. Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона был одним из футболистов, против которых тяжелее всего играть. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "Полный контакт" на радио "Вести FM".

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

"Есть такое ощущение [что футбол осиротел с уходом Марадоны]. Я видел его последний раз на жеребьевке, общались в холодный ноябрьский вечер. Что говорить, утрата в футболе огромная", - сказал Черчесов.

"Его отличало умение из ничего сделать что-то. Причем на любом участке поля: и штрафные бил, и передачи отдавал, и в обводку уходил. Человек все умел и все фокусировал на себе. Так случилось, что против многих играл, поэтому выделить кого-то сложно, но, естественно, он возглавляет этот рейтинг", - добавил он.

Черчесов дважды играл против Марадоны, защищая ворота московского "Спартака" в двух матчах 1/8 финала Кубка европейских чемпионов в 1990 году против итальянского "Наполи" (0:0, 0:0, 5:3 по пенальти).

Марадона считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также "Наполи". Марадона выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей. В составе сборной Аргентины завоевал золото (1986) и серебро (1990) чемпионатов мира.