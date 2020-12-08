Фигуристы Мишина и Галлямов возобновят тренировки 9 декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Победители двух этапов Кубка России по фигурному катанию спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов возобновят тренировки с 9 декабря. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Тамара Москвина.

Чемпионы мира среди юниоров, бронзовые призеры финала Гран-при Мишина и Галлямов выиграли два заключительных этапа Кубка России - в Казани и Москве.

"Мишина и Галлямов возобновят тренировки завтра, 9 декабря, - сообщила Москвина. - Накануне они поездом вернулись из Москвы, пока спортсмены отдыхают".

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 23 по 27 декабря в Челябинске.