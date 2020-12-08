Минспорт РФ оценил уровень цифровизации физической культуры и спорта в регионах

ТАСС, 8 декабря. Министерство спорта Российской Федерации подвело итоги онлайн-анкетирования регионов по теме цифровой трансформации физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

В исследовании принял участие 81 регион. Анкетирование проводилось в течение ноября, за это время представители профильных органов власти субъектов РФ представили свою оценку по 43 показателям целевой модели цифровизации. Результатом исследования стал индекс цифровой трансформации физической культуры и спорта. Он включил в себя шесть компонентов: наличие кадров для цифровой трансформации отрасли, информационная инфраструктура и аппаратное обеспечение, цифровые единые реестры, автоматизация базовых процессов физической культуры и спорта, цифровые сервисы для граждан, управление данными и аналитика.

"Величина индекса составила 15,7%, что означает низкий уровень проникновения цифровых технологий в физическую культуру и спорт на сегодня. Особенно слабо представлены сервисы для граждан и аналитика данных. Перспективные решения по этим направлениям существуют на уровне прототипов, однако предстоит длительный путь их внедрения", - сообщил заместитель министра спорта РФ Андрей Сельский.

Сообщается, что результаты исследования и его повторная реализация позволят осуществлять мониторинг достижения "цифровой зрелости" сферы физической культуры и спорта в рамках национальной цели "Цифровая трансформация", которая следует из указа президента РФ от 21 июля 2020 года о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года.