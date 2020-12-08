Бой Исмаилов - Штырков состоится, несмотря на расследование Роспотребнадзора

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Поединок между российскими бойцами смешанного стиля (ММА) Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым пройдет в Москве в срок, его смогут посетить до 2,5 тыс. зрителей. Об этом ТАСС сообщил президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко.

Ранее стало известно, что специалисты выявили нарушения мер безопасности, связанных с распространением коронавируса, во время проведения концерта "Песня года" на "ВТБ-Арене" в Москве, площадку могут закрыть на 90 суток. Поединок Исмаилов - Штырков запланирован на 13 декабря на турнире АСА 115.

"До 2 500 зрителей смогут посетить турнир ACA 116 в Москве на "ВТБ Арене" 18 декабря, главным событием которого станет чемпионский бой российского бойца Марата Балаева против бразильца Фелипе Фроеса, - сказал Яценко. - Билеты сегодня поступили в продажу в ограниченном количестве, стоимость самых дешевых - 1 200 рублей, самых дорогих - до 50 000 рублей. Также будет сокращено количество зрителей на ACA 115 (с 3 тыс. до 2,5 тыс. - прим. ТАСС), в главном бою которого 13 декабря встретятся Магомед Исмаилов и Иван Штырков. Нами будут соблюдены все рекомендации по безопасности при проведении мероприятия в столице, мы очень строго будем контролировать масочно-перчаточный режим, а также требования по социальному дистанцированию".

На счету Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья в ММА. В активе Штыркова 17 побед, одно поражение и одна ничья.