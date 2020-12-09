Лыжник Черноусов может дебютировать за сборную Швейцарии на чемпионате мира

4 декабря Черноусов сообщил о получении гражданства Швейцарии. Ближайшим турниром российского лыжника в составе новой команды мог стать этап Кубка мира в Давосе, который пройдет с 12 по 13 декабря.

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Илья Черноусов может дебютировать за сборную Швейцарии по лыжным гонкам на предстоящем чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщили в Федерации лыжного спорта Швейцарии.

"Илья Черноусов не будет стартовать в Давосе. Теоретически он может выступить на чемпионате мира, но для этого он должен сначала пройти внутренний отбор в команду", - сообщили в федерации.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 23 февраля по 7 марта 2021 года в Оберстдорфе (Германия).

Международная федерация лыжного спорта (FIS) еще в мае разрешила Черноусову выступать за сборную Швейцарии. Спортсмен тогда сообщил, что его цель - выступить в составе новой команды на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Черноусову 34 года. Помимо бронзовой медали Олимпийских игр 2014 года, в его активе бронза чемпионата мира и две победы на этапах Кубка мира. Супругой Черноусова является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, на Играх в Сочи она завоевала серебро в индивидуальной гонке. Пара воспитывает двух дочерей.