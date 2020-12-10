Молодежная сборная России по футболу узнает соперников по групповому этапу ЧЕ-2021

В турнире смогут принять участие игроки, родившиеся не раньше 1 января 1998 года. Впервые в истории молодежных чемпионатов Европы в финальной стадии примут участие 16 сборных, которые будут разбиты на четыре группы по четыре команды. Два лучших коллектива из каждого квартета выйдут в четвертьфинал турнира. Из-за пандемии коронавируса и переноса взрослого чемпионата Европы на 2021 год соревнования пройдут в два этапа: групповой этап состоится с 24 по 31 марта, а плей-офф пройдет с 31 мая по 6 июня.

Чемпионат Европы пройдет в Венгрии и Словении на восьми стадионах. Финал состоится в Любляне. Перед жеребьевкой команды были распределены на четыре корзины согласно своему рейтингу. Он считался исходя из результатов сборных в последних трех отборочных циклах к чемпионатам Европы и финальным стадиям турнира. Сборная России оказалась в третьей корзине вместе с румынами, хорватами и чехами.

В квартет к россиянам попадут по одной сборной из первой, второй и четвертой корзин. В первую попали команды Испании, Германии, Франции и Англии, во вторую - сборные Италии, Дании, Португалии и Нидерландов, в четвертую - швейцарцы, исландцы, словенцы и венгры. Матчи групп А и С будут проходить в Словении, групп В и D - в Венгрии. Соответственно, сборная Словении автоматически окажется в группе А, а сборная Венгрии - в группе В.

Сборная России на молодежных чемпионатах Европы

Молодежный чемпионат Европы проводился каждые два года с 1972 по 2006 годы. С 2007 года соревнования стали проходить по нечетным годам. Сборная СССР выигрывала турнир дважды (1980, 1990), рекордсменами по этому показателю являются итальянцы и действующие чемпионы Европы испанцы, которые завоевывали титул по пять раз. Дважды победителями континентального первенства также становились команды Германии, Англии и Нидерландов, по разу золотые медали завоевывали французы, чехи, шведы и югославы.