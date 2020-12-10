Молодежная сборная России по футболу узнает соперников по групповому этапу ЧЕ-2021

ТАСС, 10 декабря. Жеребьевка группового этапа финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2021 года среди молодежных сборных пройдет в четверг. Мероприятие состоится в швейцарском Ньоне и начнется в 17:00 мск.
В турнире смогут принять участие игроки, родившиеся не раньше 1 января 1998 года. Впервые в истории молодежных чемпионатов Европы в финальной стадии примут участие 16 сборных, которые будут разбиты на четыре группы по четыре команды. Два лучших коллектива из каждого квартета выйдут в четвертьфинал турнира. Из-за пандемии коронавируса и переноса взрослого чемпионата Европы на 2021 год соревнования пройдут в два этапа: групповой этап состоится с 24 по 31 марта, а плей-офф пройдет с 31 мая по 6 июня.
Чемпионат Европы пройдет в Венгрии и Словении на восьми стадионах. Финал состоится в Любляне. Перед жеребьевкой команды были распределены на четыре корзины согласно своему рейтингу. Он считался исходя из результатов сборных в последних трех отборочных циклах к чемпионатам Европы и финальным стадиям турнира. Сборная России оказалась в третьей корзине вместе с румынами, хорватами и чехами.
В квартет к россиянам попадут по одной сборной из первой, второй и четвертой корзин. В первую попали команды Испании, Германии, Франции и Англии, во вторую - сборные Италии, Дании, Португалии и Нидерландов, в четвертую - швейцарцы, исландцы, словенцы и венгры. Матчи групп А и С будут проходить в Словении, групп В и D - в Венгрии. Соответственно, сборная Словении автоматически окажется в группе А, а сборная Венгрии - в группе В.
Сборная России на молодежных чемпионатах Европы
Молодежный чемпионат Европы проводился каждые два года с 1972 по 2006 годы. С 2007 года соревнования стали проходить по нечетным годам. Сборная СССР выигрывала турнир дважды (1980, 1990), рекордсменами по этому показателю являются итальянцы и действующие чемпионы Европы испанцы, которые завоевывали титул по пять раз. Дважды победителями континентального первенства также становились команды Германии, Англии и Нидерландов, по разу золотые медали завоевывали французы, чехи, шведы и югославы.
Лучшим результатом молодежной сборной России является выход в 1/4 финала в 1994 и 1998 годах. В 1998 году состоялась последняя победа россиян в финальной части, тогда турнир проходил без группового этапа. Сборная России, за которую тогда выступали Егор Титов и Вадим Евсеев, проиграла в четвертьфинале испанцам (0:1), после чего в полуфинале утешительного раунда уступила шведам (0:2) и выиграла матч за седьмое место у команды Румынии (2:1).
После этого россияне только однажды смогли пробиться в финальную часть. На турнире в 2013 году в составе сборной России выступали Алан Дзагоев, Федор Смолов и Денис Черышев. Тогда, попав в группу со сборными Испании, Нидерландов и Германии, российская команда проиграла во всех матчах.