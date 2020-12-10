В Крыму 2021 год объявили годом сельского футбола

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма объявили 2021 год годом сельского футбола в регионе, сообщил журналистам в четверг вице-премьер республики - министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

"Ставим перед собой задачи объединить футбол в сельской местности. И мы объявляем 2021 год годом футбола сельской местности. Я думаю, это очень будет почетно для всех наших жителей сел, что обратили на них внимание", - сказал Рюмшин.

2020 год в Крыму был объявлен годом студенческого спорта и ветеранского футбола. Рюмшин возглавлял оргкомитеты по проведению мероприятий в этом году.

После воссоединения России и Крыма в марте 2014 года клубы полуострова были допущены до участия во втором дивизионе чемпионата России. В начале декабря 2014 года исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил крымским клубам принимать участие в турнирах, организованных Российским футбольным союзом (РФС), после чего РФС исключил команды из чемпионата, а результаты с их участием были аннулированы. После этого УЕФА принял решение об организации чемпионата Крыма с целью развития футбола на полуострове.

Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. В республике в спортивных секциях занимаются более семи тысяч человек, в любительском первенстве принимают участие 116 детских и юношеских команд.