Выздоровевший от коронавируса Хэмилтон примет участие в последнем этапе сезона "Формулы-1"

ТАСС, 10 декабря. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон примет участие в заключительном этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который пройдет в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Хэмилтон пропустил предыдущий этап - Гран-при Сахира - из-за заражения коронавирусом, его заменил соотечественник Джордж Расселл. Последние тесты на коронавирус Хэмилтона показали отрицательный результат и он был допущен к участию в Гран-при.

Гран-при Абу-Даби пройдет с 11 по 13 декабря. Хэмилтон досрочно обеспечил себе победу в сезоне, став семикратным чемпионом мира.