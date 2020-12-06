Подарки "Мерседеса". Ошибки чемпионов привели к первой победе Переса в "Формуле-1"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Мексиканский пилот команды "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Сахира. Этот успех стал возможным благодаря ошибкам на пит-стопах обладателей Кубка конструкторов последних семи лет - команды "Мерседес".

На эту тему Квят рассказал о столкновении с Грожаном, чей болид взорвался на Гран-при Бахрейна

Пауза между двумя этапами в Бахрейне получилось одной из самой насыщенных на новости в текущем сезоне. Главное, что интересовало болельщиков и общественность, - это здоровье француза Ромена Грожана, попавшего в прошлое воскресенье в жуткую аварию, в результате которой он был госпитализирован с многочисленными ожогами и переломом пальца. Пилот "Хааса" пробыл в госпитале до среды, после чего вернулся в расположение команды. Однако полученные травмы не позволили ему принять участие в Гран-при Сахира, на замену ему команда позвала одного из своих резервных пилотов - внука двукратного чемпиона "Формулы-1" бразильца Эмерсона Фиттипальди Пьетро Фиттипальди. Другие важные новости также касались "Хааса" - коллектив в течение двух дней объявил состав пилотов на следующий сезон. Ранее стало известно, что команда не будет продлевать контракты с Грожаном и датчанином Кевином Магнуссеном. Их места в 2021 году займут россиянин Никита Мазепин и сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер. С обоими пилотами, которые в 2020 году выступали в "Формуле-2", подписаны многолетние контракты.

На эту тему Новый русский в "Формуле-1". Что мы знаем о Никите Мазепине

Одновременно с этим стало известно, что британец Льюис Хэмилтон, который ранее досрочно стал семикратным чемпионом мира, заразился коронавирусом и не сможет выступить на Гран-при Сахира. Перед "Мерседесом" встала дилемма - кем заменить одного из лучших пилотов в истории "Формулы-1"? Вариантов было несколько, но команда остановилась на кандидатуре члена своей юниорской программы Джорджа Расселла, который второй сезон проводит в команде "Уильямс". Место британца в команде занял его соотечественник Джек Айткен, который является резервным пилотом "Уильямса". Расселл с ходу поехал в "Мерседесе" так быстро, словно провел здесь всю карьеру. Британец выиграл обе пятничные практики, "привезя" партнеру по команде финну Валттери Боттасу больше трех десятых секунды на круге. При этом Гран-при Сахира проходил на другой конфигурации автодрома, и длина круга была самой короткой в нынешнем календаре. Третья практика осталась за нидерландцем Максом Ферстаппеном из "Ред Булл". В квалификации же ни Расселлу, ни Ферстаппену победить Боттаса не удалось: первого финн опередил на 0,026 секунды, а второго - на 0,056. Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят вновь пробился в финальный сегмент квалификации, проехал в нем всего один быстрый круг, но смог показать шестой результат и в третий раз в сезоне опередить партнера по команде француза Пьера Гасли, который стал девятым. Гонка Боттас проиграл старт Расселлу и на первом круге отбивался от атак стартовавших позади него соперников, которые вскоре устроили небольшой завал. Шарль Леклер из "Феррари" перетормозил в одном из поворотов в тот момент, когда в него заходил Перес, в итоге произошел контакт, в результате которого мексиканца развернуло, а монегаск по инерции утащил за собой в заградительный барьер Ферстаппена. Для Леклера и нидерландца гонка на этом закончилась, Перес же доехал до боксов и смог продолжить заезд.

На эту тему Серхио Перес впервые в карьере одержал победу на этапе "Формулы-1"

Для устранения последствий аварии была выпущена машина безопасности, после ее ухода с трассы Боттас уступил вторую позицию испанцу Карлосу Сайнсу - младшему из "Макларена", но смог контратаковать и вернул себе место, следуя за временным партнером по команде на расстоянии двух секунд. После пит-стопа Расселл заставил понервничать своих болельщиков, заявив, что у него пропала мощность, но команда вовремя подсказала ему, какие кнопки необходимо нажать на руле. После остановки Боттаса в боксах преимущество британца над напарником составляло более семи секунд. Все спокойно шло к триумфу Расселла, но все перевернули с ног на голову вылет Айткена и оставшееся от него крыло на стартовой прямой. На трассу вновь был выпущен пейс-кар, и многие отправились в боксы за свежим комплектом резины, в том числе и оба "Мерседеса". И вот тут произошло необъяснимое. Первым заехал Расселл, его "переобули" и отпустили, следом остановился Боттас, и у него возникла заминка с заменой одного из колес, на этом он потерял около 40 секунд. Но это было еще не все - выяснилось, что британцу поставили не ту резину, и ему пришлось повторно заезжать на пит-стоп. После всех этих перипетий лидером гонки стал Перес, следом за ним шли француз Эстебан Окон ("Рено") и канадец Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") - все они на рестарте находились на старом комплекте шин, в отличие от двух "Мерседесов" (финн на рестарте был четвертым, британец - пятым). После возобновления гонки Расселл в течение пары кругов прошел Боттаса, Стролла и Окона и бросился в погоню за Пересом, который успел оторваться секунды на четыре. Но британцу не суждено было победить в этой гонке - прокол колеса, лишний пит-стоп и финиш только на девятом месте, сразу позади Боттаса. Первые очки в карьере вряд ли сильно порадовали Расселла, учитывая, насколько близко был триумф.

Перес же довел дело до первой в карьере победы. Мексиканец не имеет контракта на следующий год - в "Рейсинг Пойнт" предпочли ему четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля. Вторым в гонке финишировал Окон, этот подиум стал дебютным для него, замкнул пьедестал почета Стролл. Для "Рейсинг Пойнт" победа и двойной подиум также стали первыми. Квят провел хорошую, стабильную гонку. В начале заезда он боролся с Сайнсом и австралийцем Даниэлем Риккьярдо ("Рено") в топ-5, но тактика двух пит-стопов и стечение обстоятельств в момент аварии Айткена отбросили его немного назад - он финишировал седьмым, Гасли - 11-м. Титул Шумахера Если в "Формуле-1" осталось провести еще один этап в нынешнем году, то в "Формуле-2" сезон завершился в Бахрейне. Главной интригой заключительного этапа была борьба за титул между Шумахером и британцем Каллумом Айлоттом. Преимущество немца над соперником перед заключительными двумя гонками составляло 14 очков. И начало этапа Айлотта очень воодушевило.

На эту тему Мик Шумахер стал чемпионом гоночной серии "Формула-2"

В квалификации Шумахер спровоцировал столкновение с одним из соперников и не смог показать высокого результата, став только 18-м. Но британец не воспользовался этим в полной мере: в квалификации он стал девятым, а по итогам первой гонки финишировал лишь на одну позицию выше Шумахера - пятое место против шестого у соперника. Выиграть титул во второй гонке было делом техники для немца, и он с этой задачей справился, хоть и заставил поволноваться своих болельщиков. На первом круге Шумахер несколько раз сильно перетормозил, из-за чего его резина пришла в негодность уже в середине гонки, и вынужден был заехать на пит-стоп. Немец откатился далеко назад, и при таком раскладе у Айлотта, который на тот момент шел третьим, появлялся шанс, но британец в итоге сам откатился на 10-е место и титул ушел к Шумахеру, финишировавшему 18-м.

На эту тему Мазепин получил два штрафа и лишился подиума в первой гонке "Формулы-2" в Бахрейне