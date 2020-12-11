Заключительный этап сезона "Формулы-1" пройдет в Абу-Даби

ТАСС, 11 декабря. Программа заключительного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года - Гран-при Абу-Даби - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме "Яс Марина".

Основная борьба в чемпионате уже завершена - Льюис Хэмилтон и его команда "Мерседес" в седьмой раз стали чемпионами в личном зачете и Кубке конструкторов. Британец пропустил предыдущий этап из-за заражения коронавирусом, но к Гран-при Абу-Даби выздоровел и примет участие в заездах. Интрига остается в борьбе за третье место в Кубке конструкторов, которую ведут "Рейсинг Пойнт" (194 очка) и "Макларен" (184), при определенных раскладах вмешаться в их спор может и "Рено" (172). В личном же зачете интерес вызывает борьба за шестое место между монегаском Шарлем Леклером из "Феррари" (98), испанцем Карлосом Сайнсом - младшим из "Макларена" (97), таиландцем Александером Албоном из "Ред Булл" (93) и британцем Ландо Норрисом из "Макларена" (87).

Перед уходом постарается хлопнуть дверью российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят. Официально о том, что уфимец не останется в команде на 2021 год, еще не было объявлено, но уже ни для кого не секрет, что именно так и будет. Квята в команде должен заменить японец Юки Цунода, ставший третьим по итогам сезона в "Формуле-2". Россиянин неплохо проводит последние гонки, но вряд ли это поможет ему изменить сложившуюся ситуацию.

На Гран-при Абу-Даби дебютирует в "Формуле-1" сын семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер, он примет участие в первой практике в составе команды "Хаас", за котороую будет выступать в 2021 году.

Этап в Абу-Даби появился в календаре "Формулы-1" 11 лет назад. Главная его особенность - гонка проходит во время смены дня и ночи. Пилоты стартуют в светлое время суток, а финишируют уже при искусственном освещении. Рекордсменом по количеству побед является Хэмилтон (5), трижды здесь выигрывал немец Себастьян Феттель, по разу - финны Валттери Боттас и Кими Райкконен, еще одна победа на счету немца Нико Росберга, который уже завершил карьеру.

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10 мск).