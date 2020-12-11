Скелетонистка во время заезда на этапе КМ врезалась в забытую на трассе швабру

ТАСС, 11 декабря. Скелетонистка Кэти Танненбаум (Американские Виргинские острова) во время преодоления дистанции на третьем этапе Кубка мира по скелетону, проходящем в австрийском Игльсе, врезалась в швабру, забытую на трассе уборщиками.

Танненбаум стартовала в первом заезде 18-й из 20 участниц этапа. После того как финишировали все спортсменки, организаторы соревнований из-за происшествия с Танненбаум приняли решение аннулировать результаты первого заезда. Победительница этапа определится по результатам второго заезда.