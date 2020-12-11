Аникина надеется, что российские скелетонисты принесут стране еще немало "золотых пятниц"

В пятницу стартовал третий этап Кубка мира по бобслею и скелетону. В первый день соревнований в борьбу за медали вступили представители скелетона. Россияне сумели выиграть две золотые (Елена Никитина, Александр Третьяков) и одну бронзовую (Никита Трегубов) награду.

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сборная России по скелетону, выигравшая в пятницу на этапе Кубка мира в Австрии две золотые и одну бронзовую медаль, доставила своим болельщикам массу радости. Как рассказала ТАСС президент Федерации бобслея России Елена Аникина, она очень хочет, чтобы таких "золотых пятниц" было у нее и других поклонников спорта как можно больше.

"Мне очень радостно, что представители спорта, федерацией которого я руковожу, принесли сегодня нашей стране, нашим болельщикам две золотых и одну бронзовую награду. Мне прислали видео с церемонии награждения, где звучит наш гимн и поднимается в небо наш флаг. Это очень волнительно и приятно, ведь на первых этапах Кубка мира, которые проходили в Сигулде, у нас не было золотых медалей. Сегодня у меня золотая пятница, и я надеюсь, что такие дни будут как можно чаще", - сказала Аникина.

"Не самые высокие результаты на старте сезона не должны никого удивлять. Сейчас наши спортсмены обкатывают новую технику, которую сделал наш немецкий тренер (Дирк Матшенц - прим. ТАСС). Но сейчас мы понимаем, что, скорее всего, находимся на правильном пути. Я также очень надеюсь, что в ближайшее время и российские бобслеисты порадуют нас своими отличными выступлениями, в сборной страны есть сильные ребята", - добавила собеседница ТАСС.

В Австрии в эти дни также проходит этап Кубка мира по биатлону, в пятницу российские спортсмены остались без медалей в 29-й гонке подряд, установив новый антирекорд.

"Биатлон остается по-прежнему одним из самых моих любимых видов спорта. Я очень хорошо знаю специфику этого вида спорта, где один и тот же спортсмен сегодня может стать первым, а завтра - пятидесятым. Там все имеет значение - погода, смазка, лыжи, ветер, патроны. В нашей биатлонной сборной очень много имен, и я думаю, что по ходу сезона результаты россиян обязательно улучшатся и все их победы впереди", - заключила Аникина, которая в 2008-2009 годах занимала пост исполнительного директора Союза биатлонистов России.