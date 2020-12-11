{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Никитина стала победительницей этапа Кубка мира по скелетону в Австрии

Это 10-я победа для россиянки на этапах Кубка мира
Елена Никитина EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Елена Никитина
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

ТАСС, 11 декабря. Россиянка Елена Никитина заняла первое место на этапе Кубка мира по скелетону. Соревнования проходят в австрийском Игльсе.

28-летняя россиянка преодолела дистанцию за 53,74 секунды. Второй стала нидерландка Кимберли Бос (+0,28), бронзовая медаль у австрийки Янин Флок (+0,45). Россиянка Юлия Канакина показала 10-й результат (+0,99), Алена Фролова - 13-й (+1,17).

Победитель определялся только по итогам второго заезда. Результаты первого были аннулированы из-за происшествия с Кэти Танненбаум (Американские Виргинские острова), которая во время преодоления дистанции врезалась в швабру, забытую на трассе уборщиками.

На эту тему
Скелетонистка во время заезда на этапе КМ врезалась в забытую на трассе швабру

Благодаря победе 28-летняя Никитина вышла на третье место в общем зачете Кубка мира, в ее активе 587 очков. Лидирует Флок (650) очков, вторую строчку занимает Бос (620). Также в десятку зачета входит Канакина , расположившаяся на десятом месте (432).

Ранее в пятницу в мужском заезде победу одержал Александр Третьяков. Последний раз российские скелетонисты выигрывали две золотые награды на одном этапе Кубка мира 10 января 2020 года во французской Ла-Плани. Тогда первые места заняли те же Третьяков и Никитина.

Это десятая победа для россиянки на этапах Кубка мира. Трасса в Игльсе стала самой успешной для Никитиной. Ранее она побеждала здесь на этапах Кубка мира в сезоне-2012/13 и сезоне-2017/18. По два раза Никитина выигрывала в американском Лейк-Плэсиде и латвийской Сигулде, по разу - в американском Парк-Сити, немецком Альтенберге и Ла-Плани.

Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года, также на ее счету серебряная и бронзовая награды чемпионата мира - 2016. В ее активе три золотые медали чемпионатов Европы.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Месси, Роналду и Левандовский стали претендентами на звание лучшего футболиста года
Церемония награждения состоится в онлайн-формате 17 декабря
Читать полностью