Никитина стала победительницей этапа Кубка мира по скелетону в Австрии

Победитель определялся только по итогам второго заезда. Результаты первого были аннулированы из-за происшествия с Кэти Танненбаум (Американские Виргинские острова), которая во время преодоления дистанции врезалась в швабру, забытую на трассе уборщиками.

ТАСС, 11 декабря. Россиянка Елена Никитина заняла первое место на этапе Кубка мира по скелетону. Соревнования проходят в австрийском Игльсе.

Скелетонистка во время заезда на этапе КМ врезалась в забытую на трассе швабру

Благодаря победе 28-летняя Никитина вышла на третье место в общем зачете Кубка мира, в ее активе 587 очков. Лидирует Флок (650) очков, вторую строчку занимает Бос (620). Также в десятку зачета входит Канакина , расположившаяся на десятом месте (432).

Ранее в пятницу в мужском заезде победу одержал Александр Третьяков. Последний раз российские скелетонисты выигрывали две золотые награды на одном этапе Кубка мира 10 января 2020 года во французской Ла-Плани. Тогда первые места заняли те же Третьяков и Никитина.

Это десятая победа для россиянки на этапах Кубка мира. Трасса в Игльсе стала самой успешной для Никитиной. Ранее она побеждала здесь на этапах Кубка мира в сезоне-2012/13 и сезоне-2017/18. По два раза Никитина выигрывала в американском Лейк-Плэсиде и латвийской Сигулде, по разу - в американском Парк-Сити, немецком Альтенберге и Ла-Плани.

Никитина является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года, также на ее счету серебряная и бронзовая награды чемпионата мира - 2016. В ее активе три золотые медали чемпионатов Европы.