{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта
Обновлено 

Россиянин Александр Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону

Еще один россиянин, Никита Трегубов, занял третье место
Александр Третьяков EPA-EFE/ANDR​EAS SCHAAD
Описание
Александр Третьяков
© EPA-EFE/ANDR​EAS SCHAAD

ТАСС, 11 декабря. Российские скелетонисты Александр Третьяков и Никита Трегубов завоевали медали на третьем этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в австрийском Игльсе.

Третьяков и латвиец Мартинс Дукурс поделили первое место, результат по сумме двух попыток спортсменов составил 1 минуту 45,52 секунды, третьим стал Трегубов (+0,02). Россиянин Даниил Романов показал восьмой результат (+0,46).

Эти медали стали первыми для российских скелетонистов в текущем сезоне Кубка мира. У женщин на втором этапе в латвийской Сигулде серебряную медаль завоевала Елена Никитина.

Женщины выступят в пятницу. Следующий этап у скелетонистов пройдет также в Игльсе 18 декабря.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Молодежный чемпионат мира по хоккею
Подколзин будет капитаном сборной России по хоккею на молодежном чемпионате мира
Турнир пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января
Читать полностью