Россиянин Александр Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону

ТАСС, 11 декабря. Российские скелетонисты Александр Третьяков и Никита Трегубов завоевали медали на третьем этапе Кубка мира по скелетону, который проходит в австрийском Игльсе.

Третьяков и латвиец Мартинс Дукурс поделили первое место, результат по сумме двух попыток спортсменов составил 1 минуту 45,52 секунды, третьим стал Трегубов (+0,02). Россиянин Даниил Романов показал восьмой результат (+0,46).

Эти медали стали первыми для российских скелетонистов в текущем сезоне Кубка мира. У женщин на втором этапе в латвийской Сигулде серебряную медаль завоевала Елена Никитина.

Женщины выступят в пятницу. Следующий этап у скелетонистов пройдет также в Игльсе 18 декабря.