"Химки" обыграли тульский "Арсенал" в матче 18-го тура РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 11 декабря. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" в домашнем матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) одержали победу над тульским "Арсеналом" со счетом 1:0. Матч прошел на стадионе "Арена-Химки" без зрителей.

Единственный гол забил Илья Кухарчук (12-я минута), это его третий мяч в трех последних матчах, которые он провел.

Матч первого круга между командами завершился со счетом 1:1.

"Химки" занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. "Арсенал" идет 13-м, имея в своем активе 14 очков. Подопечные Дмитрия Парфенова не могут победить на протяжении семи матчей в РПЛ.

В следующем туре "Химки" 17 декабря примут московский "Локомотив", "Арсенал" днем ранее на выезде сыграет против волгоградского "Ротора".