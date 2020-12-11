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Футбол в России

"Химки" обыграли тульский "Арсенал" в матче 18-го тура РПЛ

Единственный гол забил Илья Кухарчук
Игроки "Химок" Александр Щербак/ТАСС
Описание
Игроки "Химок"
© Александр Щербак/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 11 декабря. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" в домашнем матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) одержали победу над тульским "Арсеналом" со счетом 1:0. Матч прошел на стадионе "Арена-Химки" без зрителей.

Единственный гол забил Илья Кухарчук (12-я минута), это его третий мяч в трех последних матчах, которые он провел.

Матч первого круга между командами завершился со счетом 1:1.

"Химки" занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. "Арсенал" идет 13-м, имея в своем активе 14 очков. Подопечные Дмитрия Парфенова не могут победить на протяжении семи матчей в РПЛ.

В следующем туре "Химки" 17 декабря примут московский "Локомотив", "Арсенал" днем ранее на выезде сыграет против волгоградского "Ротора".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17105237-1335
2Спартак17105232-1735
3ЦСКА17103430-1433
4Динамо1793523-1630
5Ростов1792622-1729
6Локомотив1784519-1728
7Сочи1776425-2227
8Ахмат1774619-2025
9Краснодар1773729-1924
10Рубин1773723-2524
12Химки1864821-2822
12Урал1747613-2019
13Арсенал18351017-2914
14Уфа17341014-2913
15Тамбов17331112-2712
16Ротор1715117-308
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