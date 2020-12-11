"Химки" обыграли тульский "Арсенал" в матче 18-го тура РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 11 декабря. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" в домашнем матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) одержали победу над тульским "Арсеналом" со счетом 1:0. Матч прошел на стадионе "Арена-Химки" без зрителей.
Единственный гол забил Илья Кухарчук (12-я минута), это его третий мяч в трех последних матчах, которые он провел.
Матч первого круга между командами завершился со счетом 1:1.
"Химки" занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. "Арсенал" идет 13-м, имея в своем активе 14 очков. Подопечные Дмитрия Парфенова не могут победить на протяжении семи матчей в РПЛ.
В следующем туре "Химки" 17 декабря примут московский "Локомотив", "Арсенал" днем ранее на выезде сыграет против волгоградского "Ротора".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|10
|5
|2
|37-13
|35
|2
|Спартак
|17
|10
|5
|2
|32-17
|35
|3
|ЦСКА
|17
|10
|3
|4
|30-14
|33
|4
|Динамо
|17
|9
|3
|5
|23-16
|30
|5
|Ростов
|17
|9
|2
|6
|22-17
|29
|6
|Локомотив
|17
|8
|4
|5
|19-17
|28
|7
|Сочи
|17
|7
|6
|4
|25-22
|27
|8
|Ахмат
|17
|7
|4
|6
|19-20
|25
|9
|Краснодар
|17
|7
|3
|7
|29-19
|24
|10
|Рубин
|17
|7
|3
|7
|23-25
|24
|12
|Химки
|18
|6
|4
|8
|21-28
|22
|12
|Урал
|17
|4
|7
|6
|13-20
|19
|13
|Арсенал
|18
|3
|5
|10
|17-29
|14
|14
|Уфа
|17
|3
|4
|10
|14-29
|13
|15
|Тамбов
|17
|3
|3
|11
|12-27
|12
|16
|Ротор
|17
|1
|5
|11
|7-30
|8