Диктует кодекс. В управлении РУСАДА с 2021 года не будет представителей спорта

С 1 января вступает в силу обновленная версия кодекса WADA, представители органов исполнительной власти, олимпийского и паралимпийского комитетов больше не могут быть учредителями национального агентства

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с 2021 года станет организацией, в органах управления которой не будет ни одного спортивного чиновника. Это следствие вступления в силу новой редакции Всемирного антидопингового кодекса. С 1 января вступает в силу обновленная версия кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA). Документ содержит новые требования применительно к статусу коллегиальных органов управления национальных антидопинговых агентств. Представители исполнительных органов власти, олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления антидопингового агентства.

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До 2016 года одним из учредителей РУСАДА являлось Министерство спорта РФ, потом эта роль была закреплена за Олимпийским и Паралимпийским комитетами России (ОКР и ПКР). В состав наблюдательного совета РУСАДА до недавнего времени входил юрист Минспорта РФ, а представители ОКР (Елена Исинбаева) и ПКР (Андрей Строкин) только 24 ноября заявили о своем намерении покинуть совет с 1 января. Кучерена и другие 11 декабря состоялось общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства. Был утвержден новый состав наблюдательного совета, а также названы новые учредители. В состав наблюдательного совета РУСАДА вошли известный адвокат Анатолий Кучерена, директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина, заведующая кафедрой международного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Наталья Соколова, профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Виталий Виноградов, независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) спортивный врач Сергей Илюков, а также два члена прежнего состава наблюдательного совета: вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин и космонавт-испытатель Герой РФ Сергей Рязанский.

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