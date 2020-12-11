Диктует кодекс. В управлении РУСАДА с 2021 года не будет представителей спорта

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с 2021 года станет организацией, в органах управления которой не будет ни одного спортивного чиновника. Это следствие вступления в силу новой редакции Всемирного антидопингового кодекса.
С 1 января вступает в силу обновленная версия кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA). Документ содержит новые требования применительно к статусу коллегиальных органов управления национальных антидопинговых агентств. Представители исполнительных органов власти, олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления антидопингового агентства.
До 2016 года одним из учредителей РУСАДА являлось Министерство спорта РФ, потом эта роль была закреплена за Олимпийским и Паралимпийским комитетами России (ОКР и ПКР). В состав наблюдательного совета РУСАДА до недавнего времени входил юрист Минспорта РФ, а представители ОКР (Елена Исинбаева) и ПКР (Андрей Строкин) только 24 ноября заявили о своем намерении покинуть совет с 1 января.
Кучерена и другие
11 декабря состоялось общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства. Был утвержден новый состав наблюдательного совета, а также названы новые учредители.
В состав наблюдательного совета РУСАДА вошли известный адвокат Анатолий Кучерена, директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина, заведующая кафедрой международного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Наталья Соколова, профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Виталий Виноградов, независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) спортивный врач Сергей Илюков, а также два члена прежнего состава наблюдательного совета: вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин и космонавт-испытатель Герой РФ Сергей Рязанский.
"Принял это предложение, потому что не могу я оставаться в стороне и быть равнодушным к тому, что происходит в нашем спорте и что происходит с нашими спортсменами", - сказал Кучерена ТАСС.
"На мое решение прежде всего влияло то, что я не равнодушен к тому, что происходит в нашем российском спорте. Потому что я не только как адвокат, наверное, как общественный деятель, если я смогу помочь, то я применю все свои усилия, все свои возможности, свою мудрость житейскую для того, чтобы как-то облегчить участь и наших спортсменов, и в целом российского спорта", - пояснил Кучерена, который с большой долей вероятности возглавит наблюдательный совет.
Новыми учредителями Российского антидопингового агентства будут Ассоциация юристов России и Международный центр охраны здоровья.