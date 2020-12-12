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Футбол в России

"Зенит" и "Спартак" проведут матчи 18-го тура РПЛ

После 17 туров обе команды лидируют в таблице чемпионата России, набрав по 35 очков
Игроки "Сочи" Тимофей Маргасов и "Спартака" Айртон Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Игроки "Сочи" Тимофей Маргасов и "Спартака" Айртон
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 12 декабря. Программа 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в субботу продолжится тремя матчами. В этот день состоятся игры "Ротор" - "Уфа" (начало - 14:00 мск), "Сочи" - "Спартак" (16:30 мск) и "Зенит" - "Динамо" (19:00 мск).

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Занимающие первое и второе места "Зенит" и "Спартак" по итогам 17 туров чемпионата России набрали по 35 очков, сине-бело-голубые опережают красно-белых за счет дополнительных показателей. Петербуржцы перед игрой с московским "Динамо" выдали неровный отрезок, потеряв в конце ноября четыре очка в матчах с "Ахматом" (2:2) и "Арсеналом" (0:0), после чего обыграли "Урал" (5:1). Идущие четвертыми бело-голубые провели аналогичный отрезок еще хуже - команда под руководством немца Сандро Шварца сыграла вничью со "Спартаком" (1:1), разгромно уступила "Ростову" (1:4) и обыграла тульский "Арсенал" (1:0).

В Санкт-Петербурге действует запрет на посещение массовых мероприятий, в том числе спортивных. Но есть некоторые исключения. Исходя из этого управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу разрешило "Зениту" допустить на матч с "Динамо" посетителей ВИП-лож и владельцев сезонных абонементов в количестве 2 тыс. человек.

"Зенит" и "Динамо" подходят к этой встрече без серьезных кадровых потерь, благодаря чему игра может сложиться непростой для обоих клубов. Встреча команд в первом круге сезона-2020/21 завершилась одним из двух поражений сине-бело-голубых в этом розыгрыше премьер-лиги. Тогда динамовцы победили благодаря голу Тони Шуньича. При этом бело-голубые не обыгрывали "Зенит" на их поле с 2014 года - та встреча завершилась техническим поражением хозяев со счетом 0:3 из-за того, что на 86-й минуте при счете 4:2 в пользу гостей на поле выбежали болельщики сине-бело-голубых.

Матч-напоминание о главном судейском скандале сезона

Игра между "Сочи", занимающим седьмое место в таблице РПЛ, и "Спартаком" не станет проходной как минимум из-за обстоятельств, окружающих предыдущий матч этих команд. В первом туре нынешнего сезона команда из Краснодарского края сыграла вничью с красно-белыми со счетом 2:2, уступая к 10-й минуте 0:2. Оба мяча гости забили с пенальти. После матча владелец "Спартака" Леонид Федун заявил газете "Спорт-Экспресс", что снимет свою команду с турнира из-за судейской ошибки, повлиявшей на результат встречи, однако 12 августа он изменил решение, отметив при этом, что "в случае продолжения судейской травли "Спартак" готов покинуть футбольное поле", а экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала назначение второго одиннадцатиметрового ошибочным и отстранила от работы главного арбитра встречи Василия Казарцева и отвечавшего за систему видеоассистента рефери (VAR) Алексея Еськова.

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С учетом того, что "Сочи" был основан в 2018 году и не сразу начал играть в премьер-лиге, команды в официальных матчах встречались всего трижды (ничья и по одной победе у обеих команд). Предыдущая игра "Спартака" в Сочи завершилась поражением со счетом 0:1 из-за автогола защитника Павла Маслова.

В конце года обе команды в плотном календаре часто теряли очки - "Сочи" в четырех последних матчах сыграл вничью с "Уфой" и ЦСКА (обе игры завершились со счетом 1:1), а также проиграл "Уралу" (0:1). "Спартак" за аналогичный период при двух победах дважды сыграл вничью - команда Доменико Тедеско поделила очки с "Уралом" (2:2) и "Динамо" (1:1). В субботу немецкий специалист не сможет рассчитывать на продолжающих восстанавливаться от травм полузащитника Максима Глушенкова и нападающего Александра Соболева, тогда как его коллега Владимир Федотов будет вынужден обходиться без хавбеков Алексея Померко и Ивелина Попова, а также форварда Максима Барсова.

Матч против "Сочи" станет для "Спартака" первым после ухода с поста генерального директора клуба Шамиля Газизова. Он работал в структуре красно-белых с 10 июля по 8 декабря 2020 года. Руководить клубом вместо Газизова будет управляющий директор Евгений Мележиков.

Борьба аутсайдеров

Программа игрового дня откроется в Волгограде матчем аутсайдеров РПЛ - идущий 16-м "Ротор" примет располагающуюся на 14-й строчке "Уфу". Безвыигрышная серия хозяев поля в чемпионате страны насчитывает пять матчей (три поражения и две ничьих). Их соперники, наоборот, начали выправлять ситуацию - серия уфимцев из 13 игр без побед, в которую уместились девять поражений и четыре ничьи, завершилась 29 ноября. После этого команда из столицы Башкортостана одержала две победы подряд, обыграв "Тамбов" (4:0) и "Ростов" (1:0).

Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич в одном из самых важных матчей года для команды против прямого конкурента не сможет рассчитывать на двух игроков основного состава - из-за травм встречу против "Уфы" пропустят защитник Соломон Кверквелия и нападающей Андрес Понсе. Гости под руководством Рашида Рахимова подходят к игре в оптимальном кадровом состоянии.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17105237-1335
2Спартак17105232-1735
3ЦСКА17103430-1433
4Динамо1793523-1630
5Ростов1792622-1729
6Локомотив1784519-1728
7Сочи1776425-2227
8Ахмат1774619-2025
9Краснодар1773729-1924
10Рубин1773723-2524
12Химки1864821-2822
12Урал1747613-2019
13Арсенал18351017-2914
14Уфа17341014-2913
15Тамбов17331112-2712
16Ротор1715117-308

 

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