"Зенит" и "Спартак" проведут матчи 18-го тура РПЛ

Занимающие первое и второе места "Зенит" и "Спартак" по итогам 17 туров чемпионата России набрали по 35 очков, сине-бело-голубые опережают красно-белых за счет дополнительных показателей. Петербуржцы перед игрой с московским "Динамо" выдали неровный отрезок, потеряв в конце ноября четыре очка в матчах с "Ахматом" (2:2) и "Арсеналом" (0:0), после чего обыграли "Урал" (5:1). Идущие четвертыми бело-голубые провели аналогичный отрезок еще хуже - команда под руководством немца Сандро Шварца сыграла вничью со "Спартаком" (1:1), разгромно уступила "Ростову" (1:4) и обыграла тульский "Арсенал" (1:0).

В Санкт-Петербурге действует запрет на посещение массовых мероприятий, в том числе спортивных. Но есть некоторые исключения. Исходя из этого управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу разрешило "Зениту" допустить на матч с "Динамо" посетителей ВИП-лож и владельцев сезонных абонементов в количестве 2 тыс. человек.

"Зенит" и "Динамо" подходят к этой встрече без серьезных кадровых потерь, благодаря чему игра может сложиться непростой для обоих клубов. Встреча команд в первом круге сезона-2020/21 завершилась одним из двух поражений сине-бело-голубых в этом розыгрыше премьер-лиги. Тогда динамовцы победили благодаря голу Тони Шуньича. При этом бело-голубые не обыгрывали "Зенит" на их поле с 2014 года - та встреча завершилась техническим поражением хозяев со счетом 0:3 из-за того, что на 86-й минуте при счете 4:2 в пользу гостей на поле выбежали болельщики сине-бело-голубых.

Матч-напоминание о главном судейском скандале сезона

Игра между "Сочи", занимающим седьмое место в таблице РПЛ, и "Спартаком" не станет проходной как минимум из-за обстоятельств, окружающих предыдущий матч этих команд. В первом туре нынешнего сезона команда из Краснодарского края сыграла вничью с красно-белыми со счетом 2:2, уступая к 10-й минуте 0:2. Оба мяча гости забили с пенальти. После матча владелец "Спартака" Леонид Федун заявил газете "Спорт-Экспресс", что снимет свою команду с турнира из-за судейской ошибки, повлиявшей на результат встречи, однако 12 августа он изменил решение, отметив при этом, что "в случае продолжения судейской травли "Спартак" готов покинуть футбольное поле", а экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала назначение второго одиннадцатиметрового ошибочным и отстранила от работы главного арбитра встречи Василия Казарцева и отвечавшего за систему видеоассистента рефери (VAR) Алексея Еськова.