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Допинг в спорте

РУСАДА в 2020 году выявило 99 случаев нарушений спортсменами антидопинговых правил

В прошлом году было выявлено 202 случая
Здание РУСАДА AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Описание
Здание РУСАДА
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило в ноябре 12 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В ноябре было выявлено 12 случаев возможных нарушений антидопинговых правил, в октябре таких случаев было 16, а в сентябре - семь", - сказали в пресс-службе. Всего за 11 месяцев 2020 года РУСАДА выявило 99 возможных нарушений.

В 2019 году РУСАДА выявило 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2018-м - 146. В 2017 году, когда РУСАДА не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможных нарушений.

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