ЦСКА разгромил "Анадолу Эфес" с разницей в 35 очков и возглавил турнирную таблицу Евролиги

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российский ЦСКА победил на своей площадке турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 100:65 в матче 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 2 623 зрителей.

Самым результативным на площадке стал баскетболист ЦСКА Уилл Клайберн, в активе которого 22 очка. Игроки московского клуба Майк Джеймс и Никола Милутинов оформили по дабл-даблу, в активе американца 11 очков и 10 передач, серба - 12 очков и 10 подборов.

Перед матчем Джеймсу была вручена награда самому ценному игроку (MVP) ноября в Евролиге.

Армейцы одержали девятую победу кряду в Евролиге и возглавили турнирную таблицу. В активе команды Димитриса Итудиса 11 побед в 14 матчах. "Анадолу Эфес" с семью победами в 14 матчах идет девятым.

В следующем туре армейцы примут российский "Зенит" (Санкт-Петербург) 18 декабря, турецкий клуб днем ранее дома сыграет с итальянский "Миланом".