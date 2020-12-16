Малафеев: "Зенит" является фаворитом матча РПЛ против "Спартака"

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 16 декабря на "Газпром Арене" и начнется в 20:00 мск. После 18 туров петербуржцы лидируют в турнирной таблице, набрав 38 очков. Красно-белые идут вторыми с 35 очками.

"Думаю, что "Зенит" является фаворитом в этом матче и мы можем ждать большего владения мячом с его стороны, - сказал Малафеев. - "Зенит" сможет обыграть "Спартак" - в этом не будет ничего удивительного. Первый матч был достаточно интересным, ответный будет таким же. Думаю, что индивидуальное мастерство ряда игроков "Зенита" выше, чем у игроков "Спартака"; ничья в этом матче возможна, но команда будет стараться играть на победу".

"Можно сказать, что это будет игра за шесть очков - есть возможность оторваться от "Спартака", создать хороший задел", - добавил бывший вратарь и капитан "Зенита".

В матче против "Зенита" не сыграет нападающий "Спартака" Александр Кокорин, ранее выступавший за клуб из Санкт-Петербурга. Он также пропустил встречу команд в первом круге РПЛ. "Всегда на руку, когда у соперника отсутствуют ключевые игроки, особенно игроки атакующего плана, неважно, с первых минут он выходит, или на замену - всегда есть риск и опасность. Чем больше игроков соперника будет отсутствовать, тем больше это на руку сопернику", - отметил он.

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Бывший голкипер "Зенита" полагает, что петербургская команда будет иметь преимущество домашнего стадиона в игре со "Спартаком", несмотря на то, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией посмотреть матч на "Газпром-Арене" смогут только посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны. "Домашние трибуны - это всегда поддержка. В этом плане преимущество у "Зенита" будет только в том, что не нужно будет переезжать, но, думаю, что свои стены - это тоже преимущество. Из-за отсутствия зрителей накал будет меньше, ведь играть при них всегда приятнее, и не важно, на выезде или дома", - подчеркнул он.