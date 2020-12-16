Международный совет футбольных ассоциаций разрешил делать пять замен до конца 2021 года

ТАСС, 16 декабря. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продлил временное правило об увеличении количества замен в матчах с трех до пяти до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В среду в формате видеоконференции состоялось заседание собрания IFAB. Помимо одобрения продления пяти замен на турнирах клубного уровня, участники собрания продлили данное правило в международных матчах под эгидой ФИФА до конца 2022 года. Подобная мера вызвана продолжающимся воздействием пандемии коронавируса на футбол.

Кроме того, IFAB одобрил предложение о дополнительной замене в случае реального или предполагаемого сотрясения мозга у игрока. Следующее собрание IFAB состоится в марте 2021 года в формате видеоконференции.

Правило пяти замен было введено в европейских национальных чемпионатах, когда турниры возобновились после вызванной пандемией коронавируса паузы. Ранее его действие до конца сезона-2020/21 продлил Союз европейских футбольных ассоциаций.