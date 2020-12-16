Генсек FIBA: отношения с РФБ наладились с приходом Кириленко на пост президента

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Отношения Международной федерации баскетбола (FIBA) и Российской федерации баскетбола (РФБ) стали лучше после того, как национальную ассоциацию возглавил Андрей Кириленко. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь FIBA Андреас Загклис.

Кириленко 39 лет, он возглавляет РФБ с 2015 года. В августе 2020 года бывший баскетболист сборной России был переизбран на новый срок.

"У нас были проблемы с РФБ лет шесть-семь назад, но с приходом Андрея Кириленко на пост президента ситуация изменилась, - сказал Загклис. - Российская федерация стала очень прогрессивной, думающей по-современному, и именно Россия является пионером в баскетболе 3х3. Это не случайно, что мужская и женская команды получили автоматическую квалификацию на Олимпиаду".