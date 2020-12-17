Матч "Ростов" - ЦСКА и еще три игры продолжат программу 19-го тура РПЛ

ТАСС, 17 декабря. Программа последнего перед зимней паузой, 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги продолжится в четверг четырьмя матчами. Центральной в этот день станет встреча "Ростов" - ЦСКА в Ростове-на-Дону (начало - 20:00 мск), также состоятся игры "Краснодар" - "Уфа", "Химки" - "Локомотив" (обе - 18:00 мск) и "Ахмат" - "Рубин" (20:00 мск).

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"Ростов" занимает пятое место в таблице РПЛ, ЦСКА располагается на третьей строчке. В активе команд 32 и 34 набранных очка соответственно. Первое место занимает петербургский "Зенит", обыгравший в среду "Спартак" со счетом 3:1 и набравший 41 очко. "Ростов" в чемпионате России не играл вничью с середины сентября, когда дома поделил очки в матче с "Локомотивом" (0:0). За это время команда под руководством Валерия Карпина провела 11 матчей, в которых одержала семь побед. Обыграть дончан сумели "Сочи" (4:2), "Химки" (2:0), ЦСКА (2:0) и "Уфа" (1:0). Для армейцев домашняя победа над "Ростовом" 8 ноября стала последней на данный момент - после этого в семи играх РПЛ и группового этапа Лиги Европы москвичи четыре раза сыграли вничью и потерпели три поражения. Учитывая последние результаты, разговоры о возможном уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера ЦСКА нельзя назвать удивительными. За четыре года работы с московским клубом он завоевал Суперкубок России, а также два раза стал серебряным призером чемпионата страны, но на европейской арене ЦСКА три раза подряд не вышел плей-офф - сначала в Лиге чемпионов, а затем дважды стал четвертым в группе Лиги Европы. "Есть какие-то объективные факторы, есть субъективные, есть масса нюансов, которые также относятся и к моему будущему, и к будущему команды. Это все не обсуждается на пресс-конференции", - сказал 43-летний специалист в воскресенье на послематчевой пресс-конференции после ничьей с "Уралом" (2:2) в 18-м туре РПЛ.

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Ростовчане в последнем матче года не смогут рассчитывать сразу на трех игроков середины поля - из-за травм игру с ЦСКА пропустят экс-армеец Павел Мамаев и новичок Кенто Хасимото, также под вопросом выход на поле Данилы Глебова. Список потерь у гостей вдвое больше. Из-за перебора желтых карточек на поле не появятся хавбеки Бахтиёр Зайнутдинов и Иван Обляков, из-за удаления во встрече с "Уралом" - нападающий Илья Шкурин. Кроме того, из-за травм красно-синим не смогут помочь хавбеки Константин Кучаев и Константин Марадишвили, а также защитник Бруно Фукс. При этом оба клуба могут рассчитывать на укрепление обороны. За два дня до игры состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС), на котором было рассмотрено обращение "Ростова" по итогам матча 18-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:0). Комиссия единогласно признала ошибочным решение показать желтую карточку защитнику дончан Деннису Хаджикадуничу, которое было для него четвертым в сезоне и вело к дисквалификации на игру с ЦСКА. Что касается армейцев, за день до игры вместе с командой начал тренироваться 34-летний игрок обороны Кирилл Набабкин, который восстанавливался после травмы крестообразной связки и последовавшей за этим операции. Как "Локомотив" пережил крупнейшее поражение в российской истории Московский "Локомотив" проводит крайне неудачный сезон - в чемпионате России железнодорожники занимают седьмое место, на пять очков отставая от зоны еврокубков, а на международной арене они в третий раз подряд заняли четвертое место в группе Лиги чемпионов. В шести последних играх команда под руководством серба Марко Николича в большинстве обыграла казанский "Рубин" (3:1), сыграла вничью с испанским "Атлетико" (0:0) и грозненским "Ахматом" (0:0), а также проиграла австрийскому "Зальцбургу" (1:3), германской "Баварии" (0:2) и "Краснодару" (0:5).

Последнее поражение стало самым крупным в истории выступлений "Локомотива" в чемпионатах России. Предыдущий антирекорд железнодорожники установили пять лет назад в матче с краснодарской "Кубанью" (2:6). Также они повторили крупнейшее поражение во всех турнирах - в 1995 году "Локомотив" со счетом 0:5 в Кубке УЕФА проиграл "Баварии". Частично неудачные результаты можно оправдать кадровой ситуацией в клубе - против "Краснодара" из-за перебора желтых карточек не смог сыграть один из основных центральных защитников Мурило, по состоянию здоровья в матче не смогли принять участие защитник Михаил Лысов, полузащитники Дмитрий Баринов и Максим Мухин, а также нападающие Федор Смолов, Виталий Лисакович и Зе Луиш. Вернувшиеся в РПЛ "Химки" долгое время считались одним из аутсайдеров, но смена тренера и грамотная трансферная политика помогли подмосковной команде стать конкурентоспособной на уровне РПЛ. К матчу против "Локомотива" подопечные Игоря Черевченко подходят, занимая 11-е место и одержав пять побед в семи последних матчах, сыграв вничью с ЦСКА (2:2) и уступив только "Зениту" (0:2). 14 декабря подмосковные власти разрешили зрителям посещать спортивные соревнования при условии соблюдения необходимых требований. Запрет из-за пандемии коронавируса действовал с 21 октября. В четверг на "Арене Химки" обе команды сыграют не в оптимальных составах - у хозяев поля игру пропустят травмированный Данил Казанцев, а также дисквалифицированные Брайан Идову и Денис Глушаков, под вопросом остается выход на поле Кирилла Боженова и Резиуана Мирзова. Список потерь гостей почти не изменился по сравнению с предыдущей игрой - теперь дисквалифицирован капитан Ведран Чорлука, также игру может пропустить игрок группы атаки Франсуа Камано. Непростой путь "Краснодара" к зоне еврокубков Созданный в 2008 году "Краснодар" на протяжении семи сезонов подряд выступает в еврокубках, но нынешний стал для команды самым сложным в истории. "Краснодар" впервые в истории попал в групповой этап Лиги чемпионов, где занял третье место в группе с английским "Челси", испанской "Севильей" и французским "Ренном". Южане стали единственной российской командой, вышедшей в плей-офф турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - в понедельник стало известно, что в 1/16 финала Лиги Европы они сыграют с действующим чемпионом Хорватии загребским "Динамо". Плотность календаря и череда заболеваний коронавирусом в команде не могли не сказаться на выступлении клуба в РПЛ (семь поражений и три ничьих при восьми победах в 18 играх чемпионата), и для того, чтобы в восьмой раз подряд сыграть в еврокубках, краснодарцам нужно либо отыграть отставание в шесть очков и занять одно из четырех мест, дающих право выступить на международной арене в сезоне-2021/22, либо выиграть Бетсити - Кубок России и получить право сыграть в Лиге Европы.

Очередное препятствие перед командой Мурада Мусаева - "Уфа", которая после 18 матчей находится на 15-м месте, в одном очке от зоны стыковых игр за право остаться в РПЛ на следующий сезон. В шести последних матчах коллектив из столицы Башкортостана потерпел три поражения, один раз сыграл вничью и одержал две из трех побед во всем сезоне. В матче первого тура в Уфе "Краснодар" одержал уверенную победу со счетом 3:0. В четверг краснодарцы, которые в шести последних матчах по три раза победили и проиграли, на домашнем стадионе будут вынуждены обходиться без травмированных вратаря Матвея Сафонова, защитника Кайо и нападающего Ари. Также игру могут пропустить защитник Сергей Петров и полузащитник Дмитрий Стоцкий. "Уфа" в этот день не сможет рассчитывать на дисквалифицированных игроков обороны Константина Плиева и Григория Морозова. Кроме того, игру может пропустить нападающий Комнен Андрич. Параллельно с матчем в Ростове-на-Дону состоится игра соседей по турнирной таблице - занимающий 10-е место "Ахмат" на своем поле сыграет с идущим девятым "Рубином". Обе команды не могут похвастаться хорошими результатами в последних играх. Грозненцы в шести играх перед матчем с командой Леонида Слуцкого поочередно одержали две победы, два раза сыграли вничью и потерпели два поражения. Казанцы же в равных долях побеждали и проигрывали - по три победы и поражения. Составы команд перед очной встречей нельзя назвать оптимальными. За "Ахмат" в четверг не сыграет дисквалифицированный нападающий Одисе Роши, также под вопросом участие в матче еще четырех игроков основного состава - Одисе Роши, Ризвана Уциева, Вилькера Анхеля и Георгия Мелкадзе. У "Рубина" из-за перебора желтых карточек на поле в Грозном не появятся атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия и нападающий Джордже Деспотович. Кроме того, встречу может пропустить капитан команды Олег Шатов. Первая часть сезона-2020/21 в РПЛ завершится 18 декабря матчем "Тамбов" - "Урал". Пауза в чемпионате России продлится до 28 февраля, на которое предварительно запланированы матчи 20-го тура.