"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" и единолично возглавил таблицу чемпионата Англии

ТАСС, 17 декабря. "Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1 в домашнем матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Мохаммед Салах (26-я минута) и Роберто Фирмино (90). У гостей отличился Сон Хын Мин (33).

"Ливерпуль" продлил свою беспроигрышную серию в Английской премьер-лиге до девяти матчей, в этих встречах команда одержала пять побед и четыре раза сыграла вничью. Серия "Тоттенхэма" оборвалась на отметке 11 матчей без поражений (семь побед, четыре ничьи).

"Ливерпуль" набрал 28 очков и вышел в единоличные лидеры чемпионата Англии. В активе "Тоттенхэма", который перед началом 13-го тура шел вровень с "Ливерпулем", 25 очков.

В следующем туре "Ливерпуль" 19 декабря в гостях сыграет с "Кристал Пэлас", "Тоттенхэм" 20 декабря примет "Лестер".

Результаты других матчей игрового дня