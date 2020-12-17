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Футбол в Англии

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" и единолично возглавил таблицу чемпионата Англии

Встреча завершилась со счетом 2:1
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд и полузащитник "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн EPA-EFE/Jon Super
Описание
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд и полузащитник "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн
© EPA-EFE/Jon Super

ТАСС, 17 декабря. "Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1 в домашнем матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Мохаммед Салах (26-я минута) и Роберто Фирмино (90). У гостей отличился Сон Хын Мин (33).

"Ливерпуль" продлил свою беспроигрышную серию в Английской премьер-лиге до девяти матчей, в этих встречах команда одержала пять побед и четыре раза сыграла вничью. Серия "Тоттенхэма" оборвалась на отметке 11 матчей без поражений (семь побед, четыре ничьи).

"Ливерпуль" набрал 28 очков и вышел в единоличные лидеры чемпионата Англии. В активе "Тоттенхэма", который перед началом 13-го тура шел вровень с "Ливерпулем", 25 очков.

В следующем туре "Ливерпуль" 19 декабря в гостях сыграет с "Кристал Пэлас", "Тоттенхэм" 20 декабря примет "Лестер".

Результаты других матчей игрового дня

  • "Арсенал" - "Саутгемптон" - 1:1;
  • "Лестер" - "Эвертон" - 0:2;
  • "Лидс" - "Ньюкасл" - 5:2;
  • "Вест Хэм" - "Кристал Пэлас" - 1:1;
  • "Фулхэм" - "Брайтон" - 0:0.
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