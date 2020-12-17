От поцелуев к Мураками. Пять знаковых программ Елизаветы Туктамышевой

Младшим коллегам Елизаветы Туктамышевой по цеху остается только позавидовать такому спортивному долголетию и характеру. Представляем подборку знаковых программ фигуристки, которая прошла два олимпийских цикла и стремится на свою первую в карьере Олимпиаду. Besame mucho

' LenaElika/YouTube'

Программа принесла Туктамышевой первые крупные победы на этапах серии Гран-при в Канаде и во Франции в сезоне-2011/12. Из-за ограничений по возрасту Лиза не могла участвовать в чемпионатах мира и Европы, но уже имела право выступать на Гран-при, с чем с успехом справилась. Дебютантка самого престижного коммерческого старта Международного союза конькобежцев (ISU) выиграла оба своих этапа и стала четвертой в финале серии. В самом начале того сезона произошло еще одно знаковое для Лизы событие — вместе с мамой юная спортсменка окончательно переехала в Петербург. Несколько лет до этого Туктамышева буквально жила в дороге, на несколько недель приезжая из родного Глазова на стажировки к главному тренеру своей жизни — Алексею Мишину. Adios Nonino

' RecintoMoxo/YouTube'

Астор Пьяццола написал пронзительную Adios Nonino в турне по Центральной Америке, когда получил известие о гибели отца — дона Виченцо Пьяццола. Впервые Лиза исполнила эту программу в сезоне-2011/12, в апреле 2011 года у фигуристки умер отец. Программу Туктамышевой поставил знаменитый в прошлом фигурист Стефан Ламбьель, и эта музыка осталась с Лизой надолго. Три сезона спортсменка каталась под Adios Nonino на соревнованиях, а потом еще год исполняла в качестве показательного номера. "Болеро"

' Владимир Коробовский/YouTube'

Музыка абсолютного превосходства, гипнотическое "Болеро", созданное Морисом Равелем по заказу русской танцовщицы Иды Рубинштейн. В мире фигурного катания программа под "Болеро" — вызов, заявление о полной уверенности в своих силах. Мало кто посягал на бессмертную музыку после эталонных прокатов Джейн Торвилл и Кристофера Дина на Олимпиаде в Сараево, но Мишин не побоялся рискнуть дважды — в 2000 году под эту музыку на лед вышел Евгений Плющенко, в 2014 — Туктамышева. Почувствовать программу Лизе помог солист Мариинского театра Юрий Смекалов. Обещание великой музыки было исполнено — грандиозный успех, победа на чемпионате мира в Шанхае и звание первой россиянки, исполнившей тройной аксель. И это после травм и десятого места на чемпионате России, стоившего Лизе Олимпиады-2014. Стюардесса по имени Лиза

' Матч ТВ/YouTube'

2018 год запомнился гулом пост-олимпийских разборок фанатов Алины Загитовой и Евгении Медведевой, но Туктамышева смогла заглушить этот шум всего одним прокатом. Скандальный номер под песню Бритни Спирс Toxic в образе стюардессы Елизавета впервые представила на этапе Гран-при в Канаде и произвела фурор. Фигуристка пошутила, что этой программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание", и ей это удалось. Большинство мужчин, наверняка, и сейчас не очень сильны в фигурном катании, но вот кто такая Туктамышева — точно знают. Программу обсудили все СМИ — от спортивных до не очень, завалив вопросами Мишина. Тренер же выразил экспериментальному номеру полную поддержку, тактично послал моралистов пересмотреть клип мисс Спирс и не зацикливаться на "демонтаже фуфайки" в прокате. "Хроники заводной птицы"

' Первый канал/YouTube'