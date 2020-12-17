От поцелуев к Мураками. Пять знаковых программ Елизаветы Туктамышевой

Младшим коллегам Елизаветы Туктамышевой по цеху остается только позавидовать такому спортивному долголетию и характеру. Представляем подборку знаковых программ фигуристки, которая прошла два олимпийских цикла и стремится на свою первую в карьере Олимпиаду.
Besame mucho
Программа принесла Туктамышевой первые крупные победы на этапах серии Гран-при в Канаде и во Франции в сезоне-2011/12. Из-за ограничений по возрасту Лиза не могла участвовать в чемпионатах мира и Европы, но уже имела право выступать на Гран-при, с чем с успехом справилась. Дебютантка самого престижного коммерческого старта Международного союза конькобежцев (ISU) выиграла оба своих этапа и стала четвертой в финале серии.
В самом начале того сезона произошло еще одно знаковое для Лизы событие — вместе с мамой юная спортсменка окончательно переехала в Петербург. Несколько лет до этого Туктамышева буквально жила в дороге, на несколько недель приезжая из родного Глазова на стажировки к главному тренеру своей жизни — Алексею Мишину.
Adios Nonino
Астор Пьяццола написал пронзительную Adios Nonino в турне по Центральной Америке, когда получил известие о гибели отца — дона Виченцо Пьяццола. Впервые Лиза исполнила эту программу в сезоне-2011/12, в апреле 2011 года у фигуристки умер отец.
Программу Туктамышевой поставил знаменитый в прошлом фигурист Стефан Ламбьель, и эта музыка осталась с Лизой надолго. Три сезона спортсменка каталась под Adios Nonino на соревнованиях, а потом еще год исполняла в качестве показательного номера.
"Болеро"
Музыка абсолютного превосходства, гипнотическое "Болеро", созданное Морисом Равелем по заказу русской танцовщицы Иды Рубинштейн. В мире фигурного катания программа под "Болеро" — вызов, заявление о полной уверенности в своих силах. Мало кто посягал на бессмертную музыку после эталонных прокатов Джейн Торвилл и Кристофера Дина на Олимпиаде в Сараево, но Мишин не побоялся рискнуть дважды — в 2000 году под эту музыку на лед вышел Евгений Плющенко, в 2014 — Туктамышева.
Почувствовать программу Лизе помог солист Мариинского театра Юрий Смекалов. Обещание великой музыки было исполнено — грандиозный успех, победа на чемпионате мира в Шанхае и звание первой россиянки, исполнившей тройной аксель.
И это после травм и десятого места на чемпионате России, стоившего Лизе Олимпиады-2014.
Стюардесса по имени Лиза
2018 год запомнился гулом пост-олимпийских разборок фанатов Алины Загитовой и Евгении Медведевой, но Туктамышева смогла заглушить этот шум всего одним прокатом. Скандальный номер под песню Бритни Спирс Toxic в образе стюардессы Елизавета впервые представила на этапе Гран-при в Канаде и произвела фурор. Фигуристка пошутила, что этой программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание", и ей это удалось. Большинство мужчин, наверняка, и сейчас не очень сильны в фигурном катании, но вот кто такая Туктамышева — точно знают.
Программу обсудили все СМИ — от спортивных до не очень, завалив вопросами Мишина. Тренер же выразил экспериментальному номеру полную поддержку, тактично послал моралистов пересмотреть клип мисс Спирс и не зацикливаться на "демонтаже фуфайки" в прокате.
"Хроники заводной птицы"
Еще один смелый эксперимент Елизаветы. Прошлой весной весь мир испуганно замер в самоизоляции, а фигуристка в соцсетях предложила болельщикам помочь поставить ей программу. Идея воплотить на льду "Хроники заводной птицы" Харуки Мураками появилась у Лизы и Смекалова еще весной 2018-го года, после премьеры балетного номера Юрия. Но постановка номера практически в прямом эфире Инстаграмма — такого мир фигурного катания еще не видел.
Премьера состоялась в октябре, на Кубке России в Сочи, а месяцем позже Туктамышева взлетела на верхнюю ступень подиума на этапе Гран-При в Москве. "Хочу насладиться моментом", — так описала свои эмоции Елизавета. И со смехом добавила, что как-то давно ничего не выигрывала. Как известно, аппетит приходит во время еды, и Туктамышевой хочется пожелать вновь почувствовать как знакомые моменты успеха на мировом первенстве, так и новые ощущения — например, от выступления на Олимпийских играх.
Вероника Советова