Бывший футболист "Спартака" Промес вернулся к тренировкам с "Аяксом"

Футболист был арестован в воскресенье по подозрению в участии в инциденте, произошедшем в июле в городке Абкауде (провинция Утрехт). Тогда пострадал двоюродный брат Промеса, получивший удар ножом чуть ниже коленной чашечки. Заявление в полицию было подано через несколько месяцев. Во вторник 28-летнего спортсмена выпустили из-под стражи, обвинения с него не сняты.

Промес с 2019 года играет за амстердамский "Аякс". С 2014 по 2018 год нидерландец выступал за московский "Спартак", в составе которого становился чемпионом и обладателем Суперкубка России. В нынешнем сезоне спортсмен провел 17 матчей, в которых отметился 5 голами.