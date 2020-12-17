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Мировой футбол

Бывший футболист "Спартака" Промес вернулся к тренировкам с "Аяксом"

Нападающий 13 декабря был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений

ТАСС, 17 декабря. Полузащитник нидерландского "Аякса" Квинси Промес возобновил тренировки с командой. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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Футболист был арестован в воскресенье по подозрению в участии в инциденте, произошедшем в июле в городке Абкауде (провинция Утрехт). Тогда пострадал двоюродный брат Промеса, получивший удар ножом чуть ниже коленной чашечки. Заявление в полицию было подано через несколько месяцев. Во вторник 28-летнего спортсмена выпустили из-под стражи, обвинения с него не сняты.

Промес с 2019 года играет за амстердамский "Аякс". С 2014 по 2018 год нидерландец выступал за московский "Спартак", в составе которого становился чемпионом и обладателем Суперкубка России. В нынешнем сезоне спортсмен провел 17 матчей, в которых отметился 5 голами.

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