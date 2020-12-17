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Футбол в России

Гол Берга принес "Краснодару" победу над "Уфой" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0
Маркус Берг Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Маркус Берг
© Андрей Шрамко/ТАСС

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. "Краснодар" на своем поле победил "Уфу" в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 22-й минуте забил Маркус Берг.

"Краснодар" одержал победы в четырех из пяти последних матчах чемпионата, уступив лишь в гостевой игре 16-го тура подмосковным "Химкам" (0:1). "Краснодар" не проигрывает уфимцам на протяжении шести матчей (пять побед, одна ничья).

Команда Мурада Мусаева поднялась на седьмое место в турнирной таблице, набрав в 19 турах 30 очков. "Уфа" с 13 очками на счету идет на предпоследнем, 15-м месте.

Этот тур был последним перед зимним перерывом. "Краснодар" в 20-м туре встретится дома с екатеринбургским "Уралом", подопечные Рашида Рахимова сыграют на выезде с "Химками".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19125243-1541
2Спартак19105433-2135
3ЦСКА18104432-1634
4Сочи1996428-2233
5Ростов18102623-1732
6Динамо1993724-2130
7Краснодар1993735-1930
8Локомотив1984721-2528
9Рубин1883724-2527
10Ахмат1874719-2125
11Химки1974824-3025
12Урал1848615-2220
13Ротор1935119-3014
14Арсенал19351117-3014
15Уфа19341214-3113
16Тамбов18331212-2812
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