Гол Берга принес "Краснодару" победу над "Уфой" в матче РПЛ

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. "Краснодар" на своем поле победил "Уфу" в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол на 22-й минуте забил Маркус Берг.
"Краснодар" одержал победы в четырех из пяти последних матчах чемпионата, уступив лишь в гостевой игре 16-го тура подмосковным "Химкам" (0:1). "Краснодар" не проигрывает уфимцам на протяжении шести матчей (пять побед, одна ничья).
Команда Мурада Мусаева поднялась на седьмое место в турнирной таблице, набрав в 19 турах 30 очков. "Уфа" с 13 очками на счету идет на предпоследнем, 15-м месте.
Этот тур был последним перед зимним перерывом. "Краснодар" в 20-м туре встретится дома с екатеринбургским "Уралом", подопечные Рашида Рахимова сыграют на выезде с "Химками".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|43-15
|41
|2
|Спартак
|19
|10
|5
|4
|33-21
|35
|3
|ЦСКА
|18
|10
|4
|4
|32-16
|34
|4
|Сочи
|19
|9
|6
|4
|28-22
|33
|5
|Ростов
|18
|10
|2
|6
|23-17
|32
|6
|Динамо
|19
|9
|3
|7
|24-21
|30
|7
|Краснодар
|19
|9
|3
|7
|35-19
|30
|8
|Локомотив
|19
|8
|4
|7
|21-25
|28
|9
|Рубин
|18
|8
|3
|7
|24-25
|27
|10
|Ахмат
|18
|7
|4
|7
|19-21
|25
|11
|Химки
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|12
|Урал
|18
|4
|8
|6
|15-22
|20
|13
|Ротор
|19
|3
|5
|11
|9-30
|14
|14
|Арсенал
|19
|3
|5
|11
|17-30
|14
|15
|Уфа
|19
|3
|4
|12
|14-31
|13
|16
|Тамбов
|18
|3
|3
|12
|12-28
|12