Гол Берга принес "Краснодару" победу над "Уфой" в матче РПЛ

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. "Краснодар" на своем поле победил "Уфу" в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 22-й минуте забил Маркус Берг.

"Краснодар" одержал победы в четырех из пяти последних матчах чемпионата, уступив лишь в гостевой игре 16-го тура подмосковным "Химкам" (0:1). "Краснодар" не проигрывает уфимцам на протяжении шести матчей (пять побед, одна ничья).

Команда Мурада Мусаева поднялась на седьмое место в турнирной таблице, набрав в 19 турах 30 очков. "Уфа" с 13 очками на счету идет на предпоследнем, 15-м месте.

Этот тур был последним перед зимним перерывом. "Краснодар" в 20-м туре встретится дома с екатеринбургским "Уралом", подопечные Рашида Рахимова сыграют на выезде с "Химками".