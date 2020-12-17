World Athletics заявила, что решение CAS не повлияет на процессы между организацией и ВФЛА

ТАСС, 17 декабря. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях в отношении российского спорта не повлияет на процессы, которые происходят между Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) и Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) на протяжении последних пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба World Athletics.

Российские спортсмены на два года лишились флага и гимна страны на ЧМ и Олимпийских играх

Согласно вердикту CAS, российские спортсмены на два года лишились возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Всемирное антидопинговое агентство требовало применить санкции на четыре года.

"Решение CAS не повлияет на процессы, которые происходят между ВФЛА и World Athletics на протяжении последних пяти лет, - говорится в сообщении. - Совет World Athletics рассмотрит вопрос о том, разрешить ли российским спортсменам вновь выступать на соревнованиях в нейтральном статусе на своем следующем заседании в марте 2021 года или ранее, если рабочая группа рекомандует это сделать, исходя из прогресса, достигнутого ВФЛА".

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.

12 августа ВФЛА выплатила World Athletics штраф в размере $5 млн, который был наложен за причастность ее бывшего руководства к фальсификации документов по делу легкоатлета Лысенко. В июле Матыцин направил в адрес World Athletics официальное письмо, гарантирующее оплату долга в срок до 15 августа. В сентябре World Athletics продлила срок рассмотрения дорожной карты ВФЛА до 1 марта 2021 года. В начале декабря совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам.