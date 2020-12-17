"Ахмат" и Рубин" третий раз подряд сыграли вничью в РПЛ

ТАСС, 17 декабря. Грозненский "Ахмат" сыграл дома вничью со счетом 0:0 с казанским "Рубином" в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Команды не могут выявить победителя на протяжении трех встреч, два предыдущих матча завершились со счетом 1:1.
"Рубин" к зимнему перерыву подошел на девятом месте, набрав в 19 турах 28 очков. "Ахмат" идет следом с 26 очками в активе.
В первом матче после паузы "Рубин" сыграет в гостях с московским "Спартаком". Грозненцы примут московское "Динамо".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|43-15
|41
|2
|ЦСКА
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|3
|Спартак
|19
|10
|5
|4
|33-21
|35
|4
|Сочи
|19
|9
|6
|4
|28-22
|33
|5
|Ростов
|19
|10
|2
|7
|24-20
|32
|6
|Динамо
|19
|9
|3
|7
|24-21
|30
|7
|Краснодар
|19
|9
|3
|7
|35-19
|30
|8
|Локомотив
|19
|8
|4
|7
|21-25
|28
|9
|Рубин
|19
|8
|4
|7
|24-25
|28
|10
|Ахмат
|19
|7
|5
|7
|19-21
|26
|11
|Химки
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|12
|Урал
|18
|4
|8
|6
|15-22
|20
|13
|Ротор
|19
|3
|5
|11
|9-30
|14
|14
|Арсенал
|19
|3
|5
|11
|17-30
|14
|15
|Уфа
|19
|3
|4
|12
|14-31
|13
|16
|Тамбов
|18
|3
|3
|12
|12-28
|12