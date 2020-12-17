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Футбол в России

"Ахмат" и Рубин" третий раз подряд сыграли вничью в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 0:0
Футболисты "Ахмата" Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Футболисты "Ахмата"
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 17 декабря. Грозненский "Ахмат" сыграл дома вничью со счетом 0:0 с казанским "Рубином" в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Команды не могут выявить победителя на протяжении трех встреч, два предыдущих матча завершились со счетом 1:1.

"Рубин" к зимнему перерыву подошел на девятом месте, набрав в 19 турах 28 очков. "Ахмат" идет следом с 26 очками в активе.

В первом матче после паузы "Рубин" сыграет в гостях с московским "Спартаком". Грозненцы примут московское "Динамо".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19125243-1541
2ЦСКА19114435-1737
3Спартак19105433-2135
4Сочи1996428-2233
5Ростов19102724-2032
6Динамо1993724-2130
7Краснодар1993735-1930
8Локомотив1984721-2528
9Рубин1984724-2528
10Ахмат1975719-2126
11Химки1974824-3025
12Урал1848615-2220
13Ротор1935119-3014
14Арсенал19351117-3014
15Уфа19341214-3113
16Тамбов18331212-2812

 

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