"Ахмат" и Рубин" третий раз подряд сыграли вничью в РПЛ

ТАСС, 17 декабря. Грозненский "Ахмат" сыграл дома вничью со счетом 0:0 с казанским "Рубином" в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Команды не могут выявить победителя на протяжении трех встреч, два предыдущих матча завершились со счетом 1:1.

"Рубин" к зимнему перерыву подошел на девятом месте, набрав в 19 турах 28 очков. "Ахмат" идет следом с 26 очками в активе.

В первом матче после паузы "Рубин" сыграет в гостях с московским "Спартаком". Грозненцы примут московское "Динамо".