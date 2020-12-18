Хабиб Нурмагомедов стал обладателем премии "Иностранный спортсмен года" по версии Би-би-си

ТАСС, 18 декабря. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов стал лауреатом премии "Иностранный спортсмен года" по версии Би-би-си. Об этом сообщается на сайте компании.

Также на награду претендовали шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, которому в феврале удалось за одну неделю дважды побить мировой рекорд, американский баскетболист Леброн Джеймс, признанный самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), американский гольфист Дастин Джонсон, который занимает первую строчку в рейтинге Ассоциации профессиональных игроков гольфа (PGA), французская футболистка Венди Ренар, являющаяся капитаном женского клуба "Лион" и выигравшая вместе с командой в седьмой раз женскую Лигу чемпионов, и ирландский боксер Кэти Тейлор, дважды защитившая свои четыре титула чемпиона мира в легком весе.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде турнира UFC 254, защитив в третий раз титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. После поединка 32-летний россиянин заявил, что этот бой стал для него последним в UFC. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

"Иностранный спортсмен года" по версии Би-би-си - ежегодная премия, вручаемая с 1960 года спортсменам не из Британии, которые сделали наибольший вклад в спорт в текущем году. В 2019-м ее обладателем стал кенийский бегун Элиуд Кипчоге.