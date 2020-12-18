Открытие мемориала основоположникам самбо прошло на Аллее спортивной славы в Москве

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия мемориала основоположникам самбо состоялась в пятницу в Москве.

Мемориал, посвященный Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву, расположен на Аллее спортивной славы комплекса "Лужники". Автором скульптурной композиции стал народный художник России, скульптор Салават Щербаков. Планируется, что мемориал станет местом принесения клятвы самбиста и принятия в сообщество новых спортсменов.

В церемонии открытия приняли участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, председатель попечительского совета Всероссийской федерации самбо, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, министр спорта РФ Олег Матыцин, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеева и глава школы "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Проект мемориала "Самбо - наука побеждать" выиграл творческий конкурс, объявленный Всероссийской федерацией самбо. Первый камень мемориала был заложен в 2018 году в рамках празднования Всероссийского дня самбо 16 ноября.

"Это один из самых красивых памятников"

"Сегодня большое историческое событие для мирового самбо. Мы давно мечтали о таком памятнике, но разве могли основатели самбо мечтать о таком монументе более 80 лет назад? Хотелось бы отметить работу скульптура, это один из самых красивых памятников, который я видел, - сказал Шестаков. - В этот непростой год нам удалось провести чемпионат мира, на который приехали 35 команд, а по телевидению его посмотрели порядка 35 млн человек, какое еще единоборство готово похвастаться подобным?"

Щербаков рассказал об особенностях композиции. "Левый блок рассказывает о развитии самбо, о том, на чем основан наш отечественный вид спорта, начиная с древних видов борьбы и разновидностей единоборств народов СССР. Там есть и казахская, и бурятская, и тувинская, и кавказские виды борьбы, из представителей древности там запечатлены великие мыслители - Сократ и Платон, которые тоже занимались борьбой, - рассказал Щербаков. - После этого мы делаем следующий шаг и уже переходим к создателям самбо, где изображены Анатолий Харлампиев, Василий Ощепков и Виктор Спиридонов. Также на монументе отображен текст приказа Спорткомитета СССР 1938 года о создании этого вида спорта".

"На округлой возвышенности мы видим элемент "мельница", круг является и ковром, и в то же время земным шаром с меридианами, что дает отсылку к международному масштабу распространения самбо. А если обойти памятник со спины, то там можно увидеть изображение разных сюжетов, которые рассказывают о мотивах и технике самбо", - добавил скульптор.