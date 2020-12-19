"Ливерпуль" на выезде со счетом 7:0 разгромил "Кристал Пэлас" в матче АПЛ

ТАСС, 19 декабря. "Ливерпуль" в гостях обыграл "Кристал Пэлас" в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 7:0.

Забитыми мячами отметились Такуми Минамино (3-я минута), Садио Мане (35), Роберто Фирмино (44, 68), Джордан Хендерсон (52) и Мохаммед Салах (81, 84). Салах оформил дубль, выйдя на замену на 57-й минуте.

"Кристал Пэлас" впервые в истории пропустил семь мячей в домашнем матче. "Ливерпуль" во второй раз при главном тренере Юргене Клоппе забил шесть мячей в выездной игре Английской премьер-лиги (АПЛ), впервые это случилось в 2016 году в матче против "Астон Виллы" (6:0).

"Ливерпуль" не проигрывает в АПЛ 10-й матч подряд, клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 31 очко. "Кристал Пэлас" идет на 12-й строчке, имея в активе 18 очков. В следующем туре подопечные Клоппа сыграют дома с "Вест Бромвичем" 27 декабря, лондонская команда на выезде встретится с "Астон Виллой" днем ранее.