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Кубок Первого канала

Брагин пока бережет лидеров. Российские хоккеисты обыграли чехов на Кубке Первого канала

Встреча завершилась со счетом 4:1
Игроки сборной России Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Игроки сборной России
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в своем втором матче Кубка Первого канала со счетом 4:1. Впервые за национальную команду отличился чемпион мира среди молодежи Антон Бурдасов, дебютный матч за сборную провел форвард Сергей Толчинский, ранее выступавший в Северной Америке.

Первые два матча турнира показали, что главный тренер россиян Валерий Брагин не боится производить изменения в составе, в том числе и по ходу игр. И пока это отрицательно на результате не сказывается.

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В прошедшей в четверг игре против шведов Брагин в третьем периоде поменял сочетание в первой тройке, поставив вместо Владимира Ткачева к Вадиму Шипачеву и Андрею Чибисову Никиту Сошникова и перейдя на игру в три звена. Это решение привело к двум заброшенным шайбам. В конце основного времени хозяева турнира позволили шведам сравнять счет, но смогли выиграть в серии буллитов.

В субботу Брагин дал дебютировать в сборной Толчинскому, вернувшемуся из Америки два года назад, а также защитнику Дмитрию Саморукову. "Что касается новых игроков, то Сергей провел очень хорошую игру. Неплохо Саморуков сыграл", - отметил он после матча.

Воскресный финал

В первом периоде счет своим голам за сборную наконец открыл Бурдасов. 29-летний форвард СКА, дебютировавший за национальную команду еще в сезоне-2011/12, не мог забить в сборной 29 матчей. В игре с чехами он забросил шайбу уже на седьмой минуте. Помогли ему как раз Саморуков и его партнер по обороне Игорь Ожиганов. Заканчивал матч Бурдасов с травмой.

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"У него повреждение, сложно сказать. Посмотрим завтра, как его состояние, если сможет, то будет играть. По поводу того, что он до этого не забивал, то у него и в прошлой игре были моменты", - сказал Брагин.

Тренер отметил, что проигрывая 1:2, чехи стали играть агрессивнее. Успокоили соперника на радость болельщикам, среди которых была и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, два гола Максима Мамина. В заключительной 20-минутке Брагин не выпускал на лед Владимира Ткачева и Шипачева. "Перед третьим периодом мы выбрали более свежих игроков. Те линии, которые мы выбрали, довели матч до победы", - объяснил он потом свое решение.

Результат игры обрадовал президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка. В то же время глава ФХР посетовал на отсутствие голов в большинстве.

"Несмотря на такой счет, игра была тяжелой. Ребята молодцы, проявили характер, учитывая, что у чешской команды было много моментов и она нас перебросала в два раза. Соперника все же подвели удаления - их было слишком много, 20 минут. К сожалению, в эти минуты мы не забили ни одной шайбы, и это небольшой минус", - сказал Третьяк ТАСС.

Глава ФХР рассказал, что напомнил игрокам после матча в раздевалке про воскресный матч с финнами, назвав его своеобразным финалом Кубка Первого канала. На победу в турнире претендуют три сборные - России, Финляндии и Швеции, и сейчас все в руках команды Брагина. Выигрыш в основное время принесет россиянам победу на втором подряд этапе Евротура. Финны могут выиграть турнир в Москве, если также обыграют россиян в основное время, а шведы наберут в игре с чехами не больше очка.

Хоккей. Кубок Первого канала
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Россия21010008-45
2Швеция21001007-54
3Финляндия21000015-73
4Чехия20000024-80
Евротур. Общий зачет
КомандаИВВОВБПБПОПШО
Россия530200019-713
Чехия52000039-126
Финляндия520000310-176
Швеция510020211-135
Теги
РоссияКубок Первого канала по хоккеюТретьяк, Владислав АлександровичБрагин, Валерий Николаевич
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