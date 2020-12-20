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Женский ЧЕ-2020 по гандболу

Финал женского чемпионата Европы по гандболу рассудят арбитры из России

На матч между сборными Норвегии и Франции назначены Виктория Алпаидзе и Татьяна Березкина

ТАСС, 20 декабря. Российские судьи Виктория Алпаидзе и Татьяна Березкина назначены на финальный матч чемпионата Европы по гандболу среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

В финале турнира встретятся сборные Норвегии и Франции. Матч пройдет в воскресенье, начало - 20:00 мск.

Алпаидзе и Березкина станут первой в истории парой арбитров, которая обслужит два финала женских чемпионатов Европы. В 2016 году они работали на решающем матче турнира в Швеции между сборными Нидерландов и Норвегии (29:30).

В матче за третье место сыграют команды Хорватии и Дании (начало - 17:30 мск). Сборная России заняла пятое место на турнире. Соревнования проходят в Дании.

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Женский ЧЕ-2020 по гандболу
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