"Матч ТВ" подарит 100 тыс. рублей первому российскому призеру этапа КМ по биатлону

ТАСС, 20 декабря. Телеканал "Матч ТВ" выплатит 100 тыс. рублей российскому биатлонисту, которому удастся прервать антирекордную серию из гонок без медалей на этапах Кубка мира. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в эфире "Матч ТВ".

На данный момент антирекордная серия сборной России на этапах Кубка мира составляет 38 гонок. В последний раз медаль российской команде принес Александр Логинов, ставший третьим в гонке преследования на чемпионате мира 2020 года (гонки мирового первенства входят в программу Кубка мира).

В воскресенье состоится женский масс-старт, который закроет программу этапа Кубка мира в Хохфильцене, начало - 16:25 мск. От сборной России в гонке примет участие Ирина Казакевич.