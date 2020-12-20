Голкипер сборной России Самонов признан лучшим вратарем Кубка Первого канала

Ранее в воскресенье сборная России обыграла команду Финляндии в заключительном туре Кубка Первого канала со счетом 5:1 и стала победителем турнира.

Самонов принял участие во всех трех матчах на турнире и пропустил пять шайб. Лучшим защитником признан россиянин Егор Яковлев ("Металлург"), он провел три матча и отдал три результативные передачи.

Лучшим нападающим стал форвард СКА Андрей Кузьменко - лучший бомбардир и снайпер турнира, на его счету 4 очка (4 шайбы).

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. В прошлом сезоне из-за пандемии были отменены Чешские игры, поэтому победитель Евротура не был определен. Россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, девять побед у финнов, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Следующий этап Евротура пройдет с 11 по 14 февраля в Швеции.