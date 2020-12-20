Третьяк: матч с финнами стал лучшим для россиян на Кубке Первого канала

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в заключительном матче на Кубке Первого канала против команды Финляндии показала свою лучшую игру на турнире. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Россияне в воскресенье обыграли финнов со счетом 5:1 и стали победителями турнира.

"Сегодня игра была намного зрелищнее. Мне, как профессионалу, она понравилась больше всего из всех трех матчей. Мы могли быть уставшими, учитывая, что вчера чехи были посвежее. Но сегодня мы по броскам, по движению провели лучший матч", - сказал Третьяк.

Во всех матчах ворота сборной России защищал Александр Самонов из СКА. "Получается, что Самонов и [Ярослав] Аскаров провели по три матча в Евротуре. Раньше по вратарям у нас была головная боль, а сейчас ситуация нормализовалась", - отметил он.

Третьяк не стал предварительно оценивать работу главного тренера команды Валерия Брагина. "Оценим ее по результату на чемпионате мира", - сказал он.