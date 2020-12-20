Фазель заявил, что ему будет интересно наблюдать за сборной Ларионова на МЧМ по хоккею

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Молодежная сборная России под руководством Игоря Ларионова показывает привлекательный хоккей, за ней будет интересно наблюдать на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Российская команда под руководством Ларионова выиграла первый этап Евротура - Кубок Карьяла. Ларионов входил в тренерский штаб молодежной сборной России, которая на прошлом чемпионате мира завоевала серебро.

"Теперь мы сфокусированы на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне. У русских традиционно сильная команда с новым тренером Игорем Ларионовым. Он вызывает симпатию, будет интересно посмотреть, на что его команда способна", - отметил Фазель.

Турнир пройдет с 25 декабря по 5 января.