{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Первого канала

Плющев считает, что Кубок Первого канала помог определить костяк сборной России на ЧМ

Россияне заняли первое место в турнирной таблице домашнего этапа Евротура

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Более половины игроков сборной России, победившей на Кубке Первого канала, должны попасть в итоговый состав команды на чемпионат мира по хоккею. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Сборная России со счетом 5:1 победила команду Финляндии в заключительном матче второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала. Россияне набрали восемь очков и заняли первое место в турнирной таблице домашнего этапа Евротура.

На эту тему
Сборная России по хоккею стала победителем Кубка Первого канала

"Три игры - три победы, команда показала тот результат, который от нее хотели. Да, были определенные недочеты, но никогда не бывает идеального выступления. В целом перед чемпионатом мира будут внесены определенные коррективы и по составу, и по тактике", - отметил Плющев.

"Не стал бы особенно выделять кого-то из игроков, каждое звено вносило свой вклад в победу. Тем более у нас было много новобранцев. Хоккей - командная игра, команда победила, и можно их с этим поздравить. Думаю, что больше половины этой команды мы увидим на чемпионате мира, потому что костяк все-таки уже определен", - добавил собеседник агентства.

Следующий этап Евротура пройдет в Швеции с 11 по 14 февраля.

Теги
Кубок Первого канала по хоккею
Летние олимпийские виды спорта
Волейболистки казанского "Динамо" в шестой раз стали обладательницами Кубка России
В финальном матче они одержали победу над московским "Динамо"
Читать полностью