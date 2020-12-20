Плющев считает, что Кубок Первого канала помог определить костяк сборной России на ЧМ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Более половины игроков сборной России, победившей на Кубке Первого канала, должны попасть в итоговый состав команды на чемпионат мира по хоккею. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

"Три игры - три победы, команда показала тот результат, который от нее хотели. Да, были определенные недочеты, но никогда не бывает идеального выступления. В целом перед чемпионатом мира будут внесены определенные коррективы и по составу, и по тактике", - отметил Плющев.

"Не стал бы особенно выделять кого-то из игроков, каждое звено вносило свой вклад в победу. Тем более у нас было много новобранцев. Хоккей - командная игра, команда победила, и можно их с этим поздравить. Думаю, что больше половины этой команды мы увидим на чемпионате мира, потому что костяк все-таки уже определен", - добавил собеседник агентства.

Следующий этап Евротура пройдет в Швеции с 11 по 14 февраля.