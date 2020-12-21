"Евпатория" разгромила "Севастополь" в матче чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. "Евпатория" обыграла "Севастополь" со счетом 3:0 в перенесенном домашнем матче пятого тура чемпионата Крыма по футболу.

Мячи на счету Вадима Автаева (34-я и 75-я минуты) и Владислава Семенова (69).

Игра была перенесена с октября на декабрь из-за участия футболистов в матчах Национальной студенческой футбольной лиги России.

"Севастополь" после 14 туров занимает первое место в таблице чемпионата с 34 очками. Следом идут "Крымтеплица" (31), "Гвардеец" (24), "Евпатория" (21), "ТСК-Таврия" (18), "Океан" (15), "Кызылташ" (12), "Фаворит - ВД Кафа" (7).

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь", в сезоне-2019/20 - "Евпатория".

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).