СМИ: Фиттипальди может заменить Мазепина в "Хаас" в следующем сезоне "Формулы-1"

ТАСС, 21 декабря. Бразилец Пьетро Фиттипальди может заменить россиянина Никиту Мазепина в команде "Хаас" в следующем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает аргентинское издание Ole .

"Хаас" может отказаться от Мазепина после резонансного видео, которое появилось в Instagram гонщика в начале декабря. Россиянин опубликовал видео, на котором он сидит в машине на пассажирском сидении и пристает к женщине, сидящей на заднем. Позднее видео было удалено, сам пилот принес извинения, а команда начала внутреннее расследование.

Это видео вызвало серьезный резонанс среди болельщиков, многие призывали исключить россиянина из "Хаас", была создана соответствующая петиция, а в соцсетях запущен хештег #NikitaMazepinOut. Также Ole отметило, что официальные аккаунты "Хаас" в соцсетях больше не подписаны на Мазепина, хотя новости о переходе россиянина в команду не удалены. Кроме того, британское издание Daily Mail сообщает, что Мазепин удалил словосочетание "пилот Формулы-1" из своей биографии в соцсетях и заменил его на слово "гонщик".

Внук двукратного чемпиона "Формулы-1" Эмерсона Фиттипальди Пьетро, который заменял пострадавшего в серьезной аварии Ромена Грожана в "Хаас" на двух финальных этапах прошедшего сезона-2020, добавил упоминание американской команды в свои соцсети.

1 декабря Мазепин подписал контракт с "Хаас", в прошедшем сезоне он выступал в "Формуле-2", заняв пятое место в общем зачете.