Баздырева и еще три легкоатлетки дисквалифицированы за нарушения антидопинговых правил

Бегунья Баздырева дисквалифицирована на восемь лет, в ее допинг-пробе был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин. Срок дисквалификации - с 29 января 2018 года по 28 января 2026 года. В 2015 году Баздырева была одной из героинь одного из фильмов немецкого телеканала ARD об использовании допинга в легкой атлетике, под скрытую камеру она рассказала о том, что использует стероиды.

Срок дисквалификации бегуньи Пантелеевой составил четыре года (с 21 мая 2020 года по 20 мая 2024 года). Результаты, показанные спортсменкой с 20 июня 2015 года по 19 июня 2019 года, аннулированы. В ее допинг-пробе был обнаружен метаболит станозолола.

Бегунья Поспелова дисквалифицирована на два года за рекомбинантный эритропоэтин. Дисквалификация спортсменки началась 3 сентября 2018 года и закончилась 2 сентября 2020 года.

Толкательница ядра Свиридова дисквалифицирована до 13 июня 2024 года. Это ее повторная дисквалификация. Во время первой четырехлетней дисквалификации (с 2016 по 2020 год) Российское антидопинговое агентство установило, что спортсменка нарушила запрет на участие в течение срока дисквалификации, неоднократно выступив в качестве судьи и секретаря на региональных соревнованиях. Новый срок дисквалификации Свиридовой отсчитывается с 14 июля 2020 года, когда закончилось ее текущее отстранение.