"Йокерит" без главного тренера проиграл "Витязю" в матче КХЛ

ТАСС, 21 декабря. Подольский "Витязь" обыграл хельсинкский "Йокерит" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Александр Семин (22-я минута) и Михаил Смолин (34). У проигравших отличился Марко Анттила (55).
Встречу пропустил главный тренер финского клуба Лаури Марьямяки, а также несколько хоккеистов команды. Они были помещены на карантин из-за положительного результата теста на коронавирус, полученного 17 декабря. Исполнял обязанности главного тренера Пекка Кангасалу, "Йокерит" выставил на матч только три полноценных пятерки, в четвертом звене были два нападающих и один защитник.
"Йокерит" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков в 32 матчах. "Витязь" расположился на девятой строчке с 39 очками в 37 встречах. В следующем матче "Витязь" 23 декабря в гостях сыграет со "Спартаком", "Йокерит" днем ранее также в гостях встретится с московским "Динамо".
В другом матче дня "Авангард" в гостях обыграл "Куньлунь" со счетом 5:1. Форвард Хантер Шинкарук отметился передачей и установил рекорд китайского клуба, набрав очки в восьмой игре подряд - на его счету за это время 9 (4 шайбы + 5 передач) очков. В еще одной встрече "Барыс" в овертайме обыграл в гостях "Торпедо" (3:2).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|37
|24
|2
|2
|0
|3
|6
|121-75
|59
|2
|СКА
|37
|21
|1
|1
|4
|1
|9
|118-83
|51
|3
|Локомотив
|35
|16
|4
|2
|1
|3
|9
|99-67
|48
|4
|Динамо М
|36
|18
|3
|0
|2
|2
|11
|107-92
|46
|5
|Динамо Мн
|35
|12
|5
|3
|1
|2
|12
|97-94
|43
|6
|Северсталь
|36
|13
|4
|3
|1
|1
|14
|83-95
|42
|7
|Спартак
|36
|12
|4
|1
|2
|4
|13
|97-103
|40
|8
|Йокерит
|32
|15
|2
|1
|1
|2
|11
|99-75
|39
|9
|Витязь
|37
|13
|2
|3
|2
|1
|16
|101-105
|39
|10
|Сочи
|36
|9
|1
|0
|2
|4
|20
|73-115
|26
|11
|Динамо Р
|35
|2
|1
|2
|2
|3
|25
|65-117
|15
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|39
|22
|2
|4
|1
|3
|7
|125-82
|60
|2
|Авангард
|36
|21
|1
|0
|4
|3
|7
|104-71
|51
|3
|Металлург
|38
|18
|0
|4
|1
|3
|12
|99-88
|48
|4
|Трактор
|37
|19
|2
|1
|1
|1
|13
|96-82
|46
|5
|Салават Юлаев
|38
|14
|3
|4
|1
|2
|14
|104-101
|45
|6
|Автомобилист
|35
|14
|3
|1
|3
|3
|11
|100-97
|42
|7
|Торпедо НН
|38
|12
|3
|3
|1
|4
|15
|105-112
|41
|8
|Барыс
|34
|10
|5
|2
|2
|3
|12
|77-86
|39
|9
|Сибирь
|37
|13
|2
|0
|3
|1
|18
|90-101
|34
|10
|Амур
|37
|10
|3
|1
|2
|0
|21
|87-110
|30
|11
|Куньлунь
|37
|8
|0
|0
|2
|5
|21
|84-129
|23
|12
|Нефтехимик
|36
|8
|1
|1
|0
|0
|26
|83-134
|20