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КХЛ

"Йокерит" без главного тренера проиграл "Витязю" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подольского клуба

ТАСС, 21 декабря. Подольский "Витязь" обыграл хельсинкский "Йокерит" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Александр Семин (22-я минута) и Михаил Смолин (34). У проигравших отличился Марко Анттила (55).

Встречу пропустил главный тренер финского клуба Лаури Марьямяки, а также несколько хоккеистов команды. Они были помещены на карантин из-за положительного результата теста на коронавирус, полученного 17 декабря. Исполнял обязанности главного тренера Пекка Кангасалу, "Йокерит" выставил на матч только три полноценных пятерки, в четвертом звене были два нападающих и один защитник.

"Йокерит" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков в 32 матчах. "Витязь" расположился на девятой строчке с 39 очками в 37 встречах. В следующем матче "Витязь" 23 декабря в гостях сыграет со "Спартаком", "Йокерит" днем ранее также в гостях встретится с московским "Динамо".

В другом матче дня "Авангард" в гостях обыграл "Куньлунь" со счетом 5:1. Форвард Хантер Шинкарук отметился передачей и установил рекорд китайского клуба, набрав очки в восьмой игре подряд - на его счету за это время 9 (4 шайбы + 5 передач) очков. В еще одной встрече "Барыс" в овертайме обыграл в гостях "Торпедо" (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА372422036121-7559
2СКА372111419118-8351
3Локомотив35164213999-6748
4Динамо М3618302211107-9246
5Динамо Мн351253121297-9443
6Северсталь361343111483-9542
7Спартак361241241397-10340
8Йокерит321521121199-7539
9Витязь3713232116101-10539
10Сочи36910242073-11526
11Динамо Р35212232565-11715
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс392224137125-8260
2Авангард362110437104-7151
3Металлург381804131299-8848
4Трактор371921111396-8246
5Салават Юлаев3814341214104-10145
6Автомобилист3514313311100-9742
7Торпедо НН3812331415105-11241
8Барыс341052231277-8639
9Сибирь371320311890-10134
10Амур371031202187-11030
11Куньлунь37800252184-12923
12Нефтехимик36811002683-13420

 

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