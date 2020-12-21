"Йокерит" без главного тренера проиграл "Витязю" в матче КХЛ

ТАСС, 21 декабря. Подольский "Витязь" обыграл хельсинкский "Йокерит" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Александр Семин (22-я минута) и Михаил Смолин (34). У проигравших отличился Марко Анттила (55).

Встречу пропустил главный тренер финского клуба Лаури Марьямяки, а также несколько хоккеистов команды. Они были помещены на карантин из-за положительного результата теста на коронавирус, полученного 17 декабря. Исполнял обязанности главного тренера Пекка Кангасалу, "Йокерит" выставил на матч только три полноценных пятерки, в четвертом звене были два нападающих и один защитник.

"Йокерит" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков в 32 матчах. "Витязь" расположился на девятой строчке с 39 очками в 37 встречах. В следующем матче "Витязь" 23 декабря в гостях сыграет со "Спартаком", "Йокерит" днем ранее также в гостях встретится с московским "Динамо".

В другом матче дня "Авангард" в гостях обыграл "Куньлунь" со счетом 5:1. Форвард Хантер Шинкарук отметился передачей и установил рекорд китайского клуба, набрав очки в восьмой игре подряд - на его счету за это время 9 (4 шайбы + 5 передач) очков. В еще одной встрече "Барыс" в овертайме обыграл в гостях "Торпедо" (3:2).