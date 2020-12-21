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КХЛ

"Сочи" обыграл рижское "Динамо" в матче КХЛ, уступая по ходу встречи со счетом 1:4

Игра завершилась победой "Сочи" в овертайме со счетом 6:5

ТАСС, 21 декабря. Рижское "Динамо" уступило "Сочи" в овертайме со счетом 5:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Никита Точицкий (5-я минута), Кирилл Петьков (36), Юрий Александров (45, 52), Василий Глотов (53) и Игорь Руденков (64). У проигравших отличились Роберт Букартс (2), Евгений Грачев (20), Глеб Зырянов (20), Эрнест Ошениекс (35) и Лаурис Дарзиньш (59).

К середине матча "Сочи" проигрывал со счетом 1:4, но в итоге добился победы. На пятой минуте основной голкипер рижского клуба Станислав Галимов получил травму, его заменил Бруно Бруверис. 32-летний защитник "Сочи" Александров провел 600-й матч в КХЛ, он набирает очки четвертую игру подряд.

"Сочи" занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков в 37 матчах, рижане расположились на последней, 11-й строчке с 16 очками в 36 встречах.

В следующем матче "Сочи" 23 декабря в гостях сыграет с "Торпедо", "Динамо" 26 декабря на выезде встретится с одноименным клубом из Минска.

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2СКА372111419118-8351
3Локомотив35164213999-6748
4Динамо М3618302211107-9246
5Динамо Мн351253121297-9443
6Северсталь361343111483-9542
7Спартак361241241397-10340
8Йокерит321521121199-7539
9Витязь3713232116101-10539
10Сочи37920242079-12028
11Динамо Р36212242570-12316
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс392224137125-8260
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3Металлург381804131299-8848
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6Автомобилист3514313311100-9742
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11Куньлунь37800252184-12923
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