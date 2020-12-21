"Сочи" обыграл рижское "Динамо" в матче КХЛ, уступая по ходу встречи со счетом 1:4

ТАСС, 21 декабря. Рижское "Динамо" уступило "Сочи" в овертайме со счетом 5:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Никита Точицкий (5-я минута), Кирилл Петьков (36), Юрий Александров (45, 52), Василий Глотов (53) и Игорь Руденков (64). У проигравших отличились Роберт Букартс (2), Евгений Грачев (20), Глеб Зырянов (20), Эрнест Ошениекс (35) и Лаурис Дарзиньш (59).

К середине матча "Сочи" проигрывал со счетом 1:4, но в итоге добился победы. На пятой минуте основной голкипер рижского клуба Станислав Галимов получил травму, его заменил Бруно Бруверис. 32-летний защитник "Сочи" Александров провел 600-й матч в КХЛ, он набирает очки четвертую игру подряд.

"Сочи" занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков в 37 матчах, рижане расположились на последней, 11-й строчке с 16 очками в 36 встречах.

В следующем матче "Сочи" 23 декабря в гостях сыграет с "Торпедо", "Динамо" 26 декабря на выезде встретится с одноименным клубом из Минска.