Акинфеев вошел в список ста вратарей с наибольшим количеством игрового времени в 2020 году

ТАСС, 22 декабря. Капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев занял 78-е место в списке вратарей с наибольшим количеством игрового времени в 2020 году. Рейтинг составлен Международным центром спортивных исследований (CIES).

В 2020 году Акинфеев провел на поле 3360 минут в 36 официальных матчах. Вратарь ЦСКА сыграл во всех встречах своей команды, в каждой выходил в стартовом составе и ни разу не был заменен.

Возглавляет список вратарь бразильского "Интернасьонала" Марсело Ломба, который провел на поле 4740 минут. Следом также идут голкиперы бразильских команд: Вевертон Перейра ("Палмейрас", 4728 минут), Фернандо Прасс ("Сеара", 4620) и Тиаго Волпи ("Сан-Паулу", 4499). Пятым стал вратарь германского "Байера" Лукаш Градецкий (4410).

В десятку также вошли Джанлуиджи Доннарумма из итальянского "Милана" (4360), Ян Облак, выступающий за мадридский "Атлетико" (4290), вратарь германской "Баварии" Мануэль Нойер (4277), а также представители бразильских команд: Вандерлей да Силва из "Гремио" (4230) и Рафаэль Сантос из "Конфьянсы" (4216).

Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года, вместе с командой завоевал 20 трофеев, включая шесть титулов чемпиона России и Кубок УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналистом чемпионата мира - 2018, будучи капитаном команды.