Чагин: экипажам на предстоящем "Дакаре" будет сложнее из-за отсутствия тренировок в дюнах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Экипажам "Камаз-мастер" будет сложнее проходить маршрут ралли-марафона "Дакар" 2021 года из-за отсутствия тренировок в дюнах. Такое мнение в интервью ТАСС высказал руководитель команды Владимир Чагин.

Чагин пояснил, что тренировочные планы команды были серьезно скорректированы из-за пандемии коронавируса и закрытия авиасообщения между странами.

"Первая часть маршрута очень насыщенна камнями, а камни там очень острые и сложные для прохождения, - сказал Чагин. - Мы впервые встретили такие камни на прошлом "Дакаре", шин порезали и прокололи почти в три раза больше, чем в предыдущие годы. В этот раз шинами запаслись. Надеемся, что и камни преодолеем, и дюны".

"В прошлом году много экипажей застревало, переворачивалось в дюнах, а в этом году и тренировок в дюнах не было. Будет сложнее проходить, победит сильнейший", - добавил собеседник агентства.

Ралли "Дакар" в 2021 году должно пройти по территории Саудовской Аравии с 3 по 15 января.